Тренд сезона от известного стилиста: какие каблуки снова в моде

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал о том, что объемные каблуки вновь входят в моду, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он опубликовал фотографии с образами моделей, представляющих популярные бренды.

"Обувь на платформе и массивном каблуке вернулась в чат! И чем выше платформа и объемнее каблук тем лучше! Marc Jacobs, Vetements, Versace, Rick Owens – все сюда!" – написал стилист. Ранее стилист заметил необычный тренд с галстуком.

