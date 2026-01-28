#Казахстан в сравнении
Тренд сезона от известного стилиста: какие каблуки снова в моде

Александр Рогов дал новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 20:28 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал о том, что объемные каблуки вновь входят в моду, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он опубликовал фотографии с образами моделей, представляющих популярные бренды.

"Обувь на платформе и массивном каблуке вернулась в чат! И чем выше платформа и объемнее каблук тем лучше! Marc Jacobs, Vetements, Versace, Rick Owens – все сюда!" – написал стилист.

Ранее стилист заметил необычный тренд с галстуком.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
