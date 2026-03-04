#Референдум-2026
Врач рассказал, чем опасна острая азиатская лапша

лапша быстрого приготовления, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 18:24 Фото: freepik
Ежедневное употребление острой азиатской лапши может вызвать вздутие, изжогу и нарушения стула, сообщает Zakon.kz.

Острая азиатская лапша относится к ультраобработанным продуктам и практически не содержит питательных веществ, микроэлементов и клетчатки. При этом в соусах и приправах много соли и капсаицина, раздражающего слизистую желудочно-кишечного тракта. Однако для здорового человека такой продукт не несет ни выраженного вреда, ни пользы. Об этом Газете.Ru рассказал врач-гастроэнтеролог Дмитрий Рытько.

"При употреблении этой лапши можно почувствовать неприятные ощущения в области ЖКТ или же испытать изжогу, жжение или вздутие, которые через некоторое время пройдут сами. Но люди с гипертонической болезнью или обострением гастрита, язвенной болезнью, вероятнее всего, почувствуют ухудшение состояния как раз из-за избытка соли и капсаицина", – объяснил он.

По словам специалиста, разовое употребление не приведет к развитию гастрита или язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

"Все перечисленные заболевания многофакторные, и в первую очередь вызваны хеликобактер пилори. Одна или две порции в неделю этой бесполезной еды безопасны для большинства людей. Но если есть такую лапшу каждый день, то начнется вздутие и нарушится стул, кроме того, организм не будет получать клетчатку, микроэлементы", – предупредил врач.

Гастроэнтеролог отметил, что сам по себе тренд на азиатскую лапшу не представляет значительной угрозы для населения, однако важна умеренность.

Ранее мы сообщали, как не навредить волосам и коже головы сухим шампунем.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
