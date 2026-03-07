#Референдум-2026
Советы

Как отличить сухую кожу от обезвоженной, рассказала дерматолог

девушка, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 17:44 Фото: freepik
Если кожа выглядит тусклой и начинает шелушиться, это не всегда означает, что ей нужен самый жирный крем. Иногда проблема вовсе не в типе кожи, а во временной нехватке влаги, сообщает Zakon.kz.

В чем разница между сухой и обезвоженной кожей, объяснила порталу "Доктор Питер" дерматолог Полина Ражева.

Сухая кожа

Сухая кожа — это тип кожи, который обычно обусловлен генетически. При нем сальные железы вырабатывают мало кожного сала, из-за чего защитный липидный барьер слабее и влага быстрее испаряется.

Для такого типа кожи характерны несколько признаков:

  • кожа тонкая и матовая;
  • поры почти не заметны;
  • морщины могут появляться раньше;
  • после умывания часто возникает ощущение стянутости;
  • состояние заметно улучшается после нанесения крема.

Уход в этом случае должен быть направлен на поддержку защитного барьера. Для очищения обычно подходят мягкие пенки, молочко или гидрофильные масла, а для увлажнения — более плотные кремы.

Обезвоженная кожа

Обезвоженная кожа — это не тип, а временное состояние. Оно может возникнуть у любого человека, даже если кожа жирная или комбинированная. Причина — недостаток влаги в верхнем слое кожи.

На обезвоженность могут указывать такие проявления:

  • тусклый цвет лица;
  • шелушение;
  • ощущение сухости или "песка" на лице;
  • стянутость, которая проходит после крема;
  • сочетание шелушения и жирного блеска.

В этом случае коже важно именно увлажнение. Поэтому чаще используют легкие средства — сыворотки, флюиды и кремы с более легкой текстурой.

Базовые правила ухода

Независимо от типа кожи есть несколько общих рекомендаций.

Во-первых, важно пить воду по потребности. Четкой универсальной нормы нет, но часто ориентируются на примерно 1,5–2 литра в день при отсутствии противопоказаний.

Во-вторых, в холодное время года воздух в помещениях становится суше из-за отопления, поэтому полезно использовать увлажнитель.

В-третьих, умываться лучше теплой или слегка прохладной водой: горячая может пересушивать кожу, а слишком холодная иногда вызывает раздражение.

Также дерматологи советуют не злоупотреблять слишком жирными кремами с плотной маслянистой текстурой и не сушить кожу спиртовыми лосьонами.

Когда стоит обратиться к врачу

Если привычный уход не помогает и кожа остается сухой, раздраженной или чувствительной, лучше проконсультироваться со специалистом. Поводом для визита могут стать зуд, жжение, покалывание, повышенная чувствительность, высыпания, корочки или мокнущие участки на коже. Также насторожить должны четкие покраснения, уплотнения, бугорки или пузырьки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач назвала витамины и минералы, избыток которых может навредить.

Айсулу Омарова
