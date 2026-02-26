Почему кожа "устает" от косметики
По словам специалиста, симптомы обычно развиваются по понятному сценарию.
"Сначала появляются жжение и стянутость, затем присоединяются зуд, шелушение и стойкое покраснение. У части людей усиливаются высыпания. Это часто заканчивается тем, что человек добавляет больше активных средств, а раздражение становится еще заметнее".Юлия Маврина
В разговоре с изданием "АиФ" Маврина подчеркивает, что зачастую ее пациенты думают, что кожа "привыкла", но на самом деле все зависит от состояния защитного барьера кожи, условий окружающей среды, стресса, сна, гормонов и витаминов.
К примеру, часто раздражение появляется из-за перегруза активными средствами: ретиноидами, кислотами, бензоилпероксидом, скрабами или агрессивными очищающими средствами.
"Если кожа не успевает восстановиться и нет базового увлажнения и защиты от солнца, это усиливает сухость, покраснение и зуд".Юлия Маврина
Поэтому при проблемах с переносимостью следует:
- временно убрать раздражающие активы на 2-4 недели (кислоты, ретиноиды, скрабы, спиртовые тоники, новые маски);
- оставить базовый уход: мягкое очищение, увлажнение и солнцезащиту;
- поддерживать нормальный питьевой режим;
- при необходимости использовать мягкие восстановительные процедуры.
В большинстве случаев, как уточняет врач, улучшение начинается через несколько дней. Полноценное восстановление барьера и эпидермиса занимает около 28 дней.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
