Советы

Почему кожа "устает" от косметики

девушка, баночка крема, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 13:20 Фото: pexels
Даже при привычном уходе кожа может начать раздражаться: крем щиплет, реагирует на воду и перепады температуры, появляются жжение, покраснение и шелушение. Врач-косметолог Юлия Маврина подробно объяснила, с чем это связано и как вернуть коже нормальную переносимость, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, симптомы обычно развиваются по понятному сценарию.

"Сначала появляются жжение и стянутость, затем присоединяются зуд, шелушение и стойкое покраснение. У части людей усиливаются высыпания. Это часто заканчивается тем, что человек добавляет больше активных средств, а раздражение становится еще заметнее".Юлия Маврина

В разговоре с изданием "АиФ" Маврина подчеркивает, что зачастую ее пациенты думают, что кожа "привыкла", но на самом деле все зависит от состояния защитного барьера кожи, условий окружающей среды, стресса, сна, гормонов и витаминов.

К примеру, часто раздражение появляется из-за перегруза активными средствами: ретиноидами, кислотами, бензоилпероксидом, скрабами или агрессивными очищающими средствами.

"Если кожа не успевает восстановиться и нет базового увлажнения и защиты от солнца, это усиливает сухость, покраснение и зуд".Юлия Маврина

Поэтому при проблемах с переносимостью следует:

  • временно убрать раздражающие активы на 2-4 недели (кислоты, ретиноиды, скрабы, спиртовые тоники, новые маски);
  • оставить базовый уход: мягкое очищение, увлажнение и солнцезащиту;
  • поддерживать нормальный питьевой режим;
  • при необходимости использовать мягкие восстановительные процедуры.

В большинстве случаев, как уточняет врач, улучшение начинается через несколько дней. Полноценное восстановление барьера и эпидермиса занимает около 28 дней.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее ученые рассказали об удивительном факте. Как оказалось, процесс старения у человека запускается уже в 25 лет.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
