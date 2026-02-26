Почему кожа "устает" от косметики

Даже при привычном уходе кожа может начать раздражаться: крем щиплет, реагирует на воду и перепады температуры, появляются жжение, покраснение и шелушение. Врач-косметолог Юлия Маврина подробно объяснила, с чем это связано и как вернуть коже нормальную переносимость, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, симптомы обычно развиваются по понятному сценарию.

"Сначала появляются жжение и стянутость, затем присоединяются зуд, шелушение и стойкое покраснение. У части людей усиливаются высыпания. Это часто заканчивается тем, что человек добавляет больше активных средств, а раздражение становится еще заметнее". Юлия Маврина

В разговоре с изданием "АиФ" Маврина подчеркивает, что зачастую ее пациенты думают, что кожа "привыкла", но на самом деле все зависит от состояния защитного барьера кожи, условий окружающей среды, стресса, сна, гормонов и витаминов.

К примеру, часто раздражение появляется из-за перегруза активными средствами: ретиноидами, кислотами, бензоилпероксидом, скрабами или агрессивными очищающими средствами.

"Если кожа не успевает восстановиться и нет базового увлажнения и защиты от солнца, это усиливает сухость, покраснение и зуд". Юлия Маврина

Поэтому при проблемах с переносимостью следует:

временно убрать раздражающие активы на 2-4 недели (кислоты, ретиноиды, скрабы, спиртовые тоники, новые маски);

оставить базовый уход: мягкое очищение, увлажнение и солнцезащиту;

поддерживать нормальный питьевой режим;

при необходимости использовать мягкие восстановительные процедуры.

В большинстве случаев, как уточняет врач, улучшение начинается через несколько дней. Полноценное восстановление барьера и эпидермиса занимает около 28 дней.

