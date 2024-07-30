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Чем опасно отсутствие одного или нескольких зубов

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 01:52 Фото: pixabay
Стоматолог-ортодонт Никита Каминский-Дворжецкий рассказал о том, что полное или частичное отсутствие зубов – это не только эстетическая проблема, но и серьезное нарушение, влияющее на качество жизни человека, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что длительное отсутствие зуба приводит к смещению соседних.

"Это вызывает деформацию зубного ряда и создает сложные условия для восстановления дефекта. Также часто это приводит к нарушению прикуса – во многих случаях ситуация требует ортодонтического лечения", – рассказал он "Газете.ru".

По его словам, неполный зубной ряд создает чрезмерную нагрузку на остальные зубы, что запускает процесс дегенеративных изменений в суставе и его дисфункцию: повышается стираемость зубов, образуется рецессия десны, развивается бруксизм и так далее.

Как уточнил специалист, адентия препятствует правильному пережевыванию пищи: "Это негативно влияет на пищеварение и провоцирует заболевания ЖКТ".

"При адентии происходит атрофия костной ткани. Именно поэтому при имплантации зубов врачам-хирургам требуется ее наращивать. Также потеря костной массы может привести к "провалу" лица. В результате этого внешне человек кажется более возрастным", – заключил стоматолог.

Ранее стоматолог перечислил самые вредные продукты для зубов.

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