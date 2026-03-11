#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Советы

Врач назвал простые признаки хорошего здоровья

планка, здоровье, признаки здоровья, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 21:18 Фото: freepik
О хорошем состоянии здоровья могут говорить несколько простых показателей: сила хвата, частота дыхания в покое, способность стоять на одной ноге и удерживать планку не менее 30 секунд. Об этом рассказал диетолог футбольного клуба "Депортиво Ла-Корунья" Сауль Санчес Ариас, передает Zakon.kz

Как отмечает издание La Razón, если человек делает не более 18 вдохов в минуту в состоянии покоя, это может указывать на хорошую работу сердечно-сосудистой системы и низкий уровень стресса.

"Еще один показатель – способность простоять на одной ноге с открытыми глазами более 30 секунд. Этот тест отражает состояние нервной системы и координацию движений. Также важным считается умение удерживать планку не менее 30 секунд. Люди, которые дольше выполняют это упражнение, как правило, имеют меньше висцерального жира – жировой ткани вокруг внутренних органов", – поделился своими наблюдениями Ариас.

Кроме того, по мнению специалиста, важным индикатором здоровья является сила хвата. Проверить ее можно простым способом – попробовать открыть банку с соленьями без дополнительных инструментов.

Ранее стоматолог перечислил ужасные последствия потери зубов для организма.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Названы 6 пород кошек, которых точно не стоит заводить
17:03, 11 марта 2026
Названы 6 пород кошек, которых точно не стоит заводить
Не оверсайз: известный стилист назвал модные тренды 2026-го
15:30, 11 марта 2026
Не оверсайз: известный стилист назвал модные тренды 2026-го
Стоматолог перечислил ужасные последствия потери зубов для организма
14:13, 11 марта 2026
Стоматолог перечислил ужасные последствия потери зубов для организма
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карлос Алькарас одержал победу в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе
04:36, 12 марта 2026
Карлос Алькарас одержал победу в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: