Врач назвал простые признаки хорошего здоровья

О хорошем состоянии здоровья могут говорить несколько простых показателей: сила хвата, частота дыхания в покое, способность стоять на одной ноге и удерживать планку не менее 30 секунд. Об этом рассказал диетолог футбольного клуба "Депортиво Ла-Корунья" Сауль Санчес Ариас, передает Zakon.kz

Как отмечает издание La Razón, если человек делает не более 18 вдохов в минуту в состоянии покоя, это может указывать на хорошую работу сердечно-сосудистой системы и низкий уровень стресса.

"Еще один показатель – способность простоять на одной ноге с открытыми глазами более 30 секунд. Этот тест отражает состояние нервной системы и координацию движений. Также важным считается умение удерживать планку не менее 30 секунд. Люди, которые дольше выполняют это упражнение, как правило, имеют меньше висцерального жира – жировой ткани вокруг внутренних органов", – поделился своими наблюдениями Ариас.

Кроме того, по мнению специалиста, важным индикатором здоровья является сила хвата. Проверить ее можно простым способом – попробовать открыть банку с соленьями без дополнительных инструментов.

