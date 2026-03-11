#Референдум-2026
Названы 6 пород кошек, которых точно не стоит заводить

Специалисты настойчиво советуют: прежде чем завести кошку, важно учитывать не только ее характер, но и особенности ухода, сообщает Zakon.kz.

Так, будущим владельцам питомцев стоит узнать больше о линьке. Это, несомненно, естественный процесс, когда детская шерсть сменяется взрослой.

Особенно интенсивно животные линяют дважды в год – это сезонная линька. Длина шерсти не всегда влияет на объем линяющей шерсти.

Избежать линьки нельзя, но, к счастью, ее можно сократить с помощью правильного питания, витаминов и регулярного вычесывания.

Эксперт издания РБК LIfe перечислил обильно меняющих шерсть породистых кошек. Также они могут мстить хозяевам, если им что-то не нравится.

Список выглядит следующим образом:

  • Мейн-кун – крупная порода, оставляет много шерсти на мебели.
  • Персидская – шерсть склонна к спутыванию и образует колтуны.
  • Русская голубая – густая плюшевая шерсть.
  • Рэгдолл – пушистая шубка с подшерстком, требует регулярного вычесывания.
  • Сибирская – весной и осенью интенсивно линяет, нужно чаще расчесывать.
  • Норвежская лесная – крупная длинношерстная порода с густой шерстью и кисточками на ушах и лапах.

Не так давно мы рассказывали о самом заботливом коте-защитнике. Тогда кот из Дагестана активно защищал хозяйку от медицинских работников. Видео с ним стало весьма популярным в социальных сетях.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
