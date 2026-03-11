Названы 6 пород кошек, которых точно не стоит заводить
Так, будущим владельцам питомцев стоит узнать больше о линьке. Это, несомненно, естественный процесс, когда детская шерсть сменяется взрослой.
Особенно интенсивно животные линяют дважды в год – это сезонная линька. Длина шерсти не всегда влияет на объем линяющей шерсти.
Избежать линьки нельзя, но, к счастью, ее можно сократить с помощью правильного питания, витаминов и регулярного вычесывания.
Эксперт издания РБК LIfe перечислил обильно меняющих шерсть породистых кошек. Также они могут мстить хозяевам, если им что-то не нравится.
Список выглядит следующим образом:
- Мейн-кун – крупная порода, оставляет много шерсти на мебели.
- Персидская – шерсть склонна к спутыванию и образует колтуны.
- Русская голубая – густая плюшевая шерсть.
- Рэгдолл – пушистая шубка с подшерстком, требует регулярного вычесывания.
- Сибирская – весной и осенью интенсивно линяет, нужно чаще расчесывать.
- Норвежская лесная – крупная длинношерстная порода с густой шерстью и кисточками на ушах и лапах.
