Советы

Не оверсайз: известный стилист назвал модные тренды 2026-го

девушка с цветком, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 15:30 Фото: pixabay
Известный российский стилист Владислав Лисовец подробно рассказал о трендах и антитрендах весны 2026, сообщает Zakon.kz.

По его словам, сегодня балом правит элегантность, 80% гардероба должно состоять из рубашек, блузок, брюк по фигуре, приталенных пиджаков и обуви на каблуке.

"Всего того, что делает женщину женственной. Прозрачные летящие ткани, много кружева и все, что связано с нежностью, – вот то, на что стоит делать акцент этой весной. А бывший когда-то столь актуальным оверсайз и такие удобные вещи в спортивном стиле мы убираем подальше. И стоит отметить, что тренд на элегантность будет с нами долго, не один сезон, так что "пересидеть" несколько месяцев в худи и свитшотах не получится: сегодня мода требует от женщин вспомнить, что отличает их от сильного пола", – рассказал Лисовец "Леди Mail".

При этом, по его словам, в цветах в этом сезоне предпочтений нет. Главное – фокус на силуэте.

"Возьмем, например, столь модные сегодня розовые, бледно-желтые, белые и красные цвета. Если я сейчас посоветую делать акцент на них, девушка купит себе, например, красную бесформенную футболку и будет думать, что она в тренде. Но на самом деле самое главное, чтобы эта футболка была правильного кроя – приталенная, как из 2000-х, с акцентными плечами. Всем нам стоит понять, что модная картинка за последние пару лет очень сильно поменялась. Когда-то мы долго привыкали к оверсайзу, а теперь нам всем тяжело от него отказаться, ведь он такой удобный, не видно, что ты поднабрал. Но сегодня мировые подиумы диктуют нам новое правило – ближайшие годы носим все в облипку", – объяснил эксперт.

Рекомендации главный модник также дал по форме носа обуви.

"Выбираем любой нос, кроме круглого. И то, если вы в широких брюках, свободном пиджаке и в черной бейсболке, то тут имеют место быть туфли мужского кроя с закругленным носом. Но на пике моды сегодня все-таки квадратные и острые носы. Как, впрочем, и все углы в силуэте – плечевая линия, затянутая линия талии – все сегодня должно быть острым", – заключил Лисовец.​

Ранее стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал, как создавать смелые весенние образы.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
