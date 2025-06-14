Назван необычный способ похудеть

Оказывается, по мнению специалистов, острая еда помогает похудеть. Это происходит за счет наличия в продуктах специальных веществ, которые провоцируют сжигание жира, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью "Газета.Ru" рассказала врач Ольга Тарасова.

"Все худеющие слышали о том, что острая еда стимулирует активную потерю лишних килограммов. В перце и некоторых других острых продуктах содержится вещество под названием капсаицин. Оно активно воздействует на жировые отложения, провоцируя их сжигание и, как следствие, потерю. А еще капсаицин улучшает работу пищеварительной системы, стимулируя секрецию желудочного сока и ускоряет обмен веществ, что также полезно для стройной фигуры", – рассказала она.

Кроме того, по мнению специалиста, острая пища улучшает кровообращение и иммунитет.

"Попадая в организм, острая пища согревает нас изнутри. В результате кровь движется быстрее, а стенки сосудов расширяются, нормализуя давление. Жгучая еда также провоцирует выброс адреналина, который делает нас бодрее, веселее, уравновешеннее и продуктивнее. Во всех видах острого перца содержится огромное количество витаминов и минералов, которые самым благоприятным образом влияют на здоровье человека. Помогает острая пища и стенкам сосудов: витамины А и С их укрепляют", – отметила доктор.

Однако пациентам с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), изжогой, гастритом, язвенной болезнью желудка и другими воспалительными заболеваниями кишечника, а также и тем, кто страдает псориазом, экземами, гемофилией, нужно остерегаться острой еды.

"Капсаицин, основной компонент перца чили, может усугубить воспаление слизистой оболочки и увеличить уровень кислотности, что способно привести к ухудшению состояния. При колитах и болезни Крона острые продукты тоже могут усиливать воспалительные процессы и усугублять симптомы. Кроме того, употребление острого может вызвать аллергические реакции или симптомы, напоминающие их", – предупредила врач.

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