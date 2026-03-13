#Референдум-2026
Советы

На улице четырех знаков зодиака скоро наступит праздник

Ретроградный цикл Юпитера (с 11 ноября по 10 марта) скоро подойдет к концу. В связи с этим представители некоторых знаков зодиака остро почувствуют позитивные перемены в жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Parade, среди них есть:

Овен

Во время ретроградного Юпитера вы могли испытывать сомнения в некоторых решениях. Теперь, когда Юпитер возвращается в прямое движение, появляется возможность наладить связь с предками или духовными наставниками. Это осознание прошлого поможет вам строить жизнь на более прочном фундаменте убеждений.

Рак

С переходом Юпитера в прямое движение в вашем первом доме личности возможны озарения относительно вашей внутренней сути. До 29 июля Юпитер будет поддерживать вас, мотивируя на смелые шаги, особенно в профессиональной сфере. Искреннее чувство благодарности даст максимально раскрыть защитную и вдохновляющую силу планеты.

Весы

Ретроградный Юпитер, с ноября по март, мог замедлить некоторые проекты, требуя переосмысления. Теперь, с прямым движением Юпитера, финансовые и профессиональные возможности открываются вновь. Период с марта по июль благоприятен для заключения сделок и новых партнерств.

Козерог

С 9 июня 2025 года вы могли встречать людей, важность которых проявлялась постепенно, а некоторые связи могли замедляться из-за ретроградного движения Юпитера. С 10 марта появляются возможности для укрепления или начала важных отношений, успешного сотрудничества и романтических связей.

Ранее стало известно, что дела трех знаков зодиака резко пойдут в гору в ближайшие дни.

Аксинья Титова
