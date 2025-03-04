Казахстанцы обеспокоены длительными простудами

Жители Казахстана жалуются, что тяжело переносят обычную простуду, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Седьмой канал", казахстанцы подозревают, что в стране циркулирует новый неизвестный вирус. Санврачи же заявляют обратное – эпидситуация находится под контролем.

С начала сезона зарегистрировано больше трех млн случаев ОРВИ. Это для сравнения на 20 % меньше, чем в прошлом году. По данным санврачей, это ежегодный сезонный подъем, который длится с октября до конца апреля. У него две волны – первая в ноябре и декабре, вторая – в феврале.

Медики убеждены, что новых вирусов в Казахстане нет. А тяжелое течение простуды объясняют ослабленным иммунитетом после COVID-19.

COVID продолжает циркулировать в стране. В этом году зафиксировали 160 случаев. Это в семь раз меньше, чем в прошлом. Со слов врачей, это различные подвиды омикрона, большинство заболевших лечится амбулаторно.

Отныне в Казахстане медсестры смогут вести прием пациентов и выписывать рецепты на лекарства.