Храп супруга может вызвать ночной аппетит и проблемы с весом – профессор

Хронический недосып, вызванный храпом партнера или частыми пробуждениями, провоцирует опасный гормональный сбой и резкий скачок кортизола в ночное время. Такой дисбаланс запускает "эффект домино", приводя к ночному перееданию, передает Zakon.kz.

Изданию "Газета.Ru" профессор, заслуженный врач Татарстана Эдуард Якупов объяснил, что если человек сталкивается с постоянным недосыпом, например из-за храпа супруга, это может привести к нарушению гормонального баланса, и, как следствие, вызвать ночной аппетит.

В норме пик мелатонина (гормона сна) приходится на вечер и первую половину ночи, а затем его уровень постепенно снижается. Кортизол (гормон стресса), напротив, должен вести себя зеркально: быть минимальным ночью и повышаться к утру, помогая организму проснуться и включиться в активный день.

Проблемы начинаются тогда, когда человек не засыпает вовремя, часто просыпается ночью или страдает апноэ во сне. В этих условиях организм воспринимает ночь как стресс.

"Если мозг фиксирует тревогу или нехватку кислорода во сне, он запускает сигнал тревоги. Кортизол резко повышается – именно тогда, когда он должен быть минимальным. Это становится пусковым механизмом гормонального "эффекта домино": нарушается баланс мелатонина и кортизола, повышается ночной аппетит, меняется чувствительность к инсулину, замедляется расщепление жира, падает уровень тестостерона", – поясняет ученый.

Среди других последствий недосыпа – артериальная гипертензия, метаболический синдром, инсулинорезистентность и повышенный риск развития сахарного диабета.

Ранее мы писали, как улучшить сон без снотворных.