Пяти знакам зодиака крупно повезет до конца следующей недели

Пять знаков зодиака имеют лучшие прогнозы от астрологов на всю неделю с 16 по 22 марта 2026 года. Прямое движение Меркурия призывает нас поверить в свой потенциал и противостоять всему, что нас сдерживает, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, пришло время приветствовать новую главу в нашей жизни.

Овен

Новолуние в Рыбах поможет вам применить на практике то, чему вы научились во время ретроградного Меркурия. Старайтесь не быть слишком импульсивными. Слушайте других и будьте готовы извиниться, если вы кого-то обидели. Вы взрослеете и учитесь нести ответственность за свои действия. Солнце и Луна в вашем знаке открывают новые возможности для общения. На этой неделе вы более оптимистичны, и эти транзиты поднимают вам настроение.

Лев

Новолуние в Рыбах пробуждает некоторые незавершенные истории из прошлого. У вас больше времени для понимания и анализа, поскольку Меркурий и Марс также находятся в Рыбах. Эти планеты дают вам инструменты, необходимые для победы. Исцеление вашего внутреннего ребенка имеет важное значение, поскольку позволяет вам расчистить путь до того, как Юпитер войдет в ваш знак. Сезон Овна задает тон тому, чего можно ожидать летом, потому что эта огненная энергия приносит хаос на личном уровне. Она порождает новые идеи и позволяет вам раскрыть свой лидерский потенциал.

Стрелец

Если вы хотите влюбиться, сезон Овна принесет вам новых людей, которые больше соответствуют вашим целям. По мере того, как Меркурий переходит в прямое движение, общение становится более увлекательным и непринужденным. В период новолуния в Рыбах вы учитесь обретать уверенность в самовыражении. В целом, вы чувствуете себя более собранным и полным энтузиазма.

Весы

Эффективность – вот что важно в это время. На этой неделе Солнце входит в Овен, освещая ваш сектор партнерских отношений. Когда Солнце и Луна встречаются в одном знаке, это благоприятное время для начала новых дружеских или деловых отношений. Сатурн также вносит ясность в эти связи. Главная тема недели – упорный труд. Эти транзиты придают вам структуру и побуждают к дальнейшим успехам.

Близнецы

Ваше самовыражение становится более ярким с переходом Солнца в Овен 20 марта. Знакомство с новыми людьми и избавление от вредных привычек также связаны с этой энергией. Встреча Солнца и Луны в одном знаке способствует появлению новых творческих идей. Сезон Овна направляет вас на путь к победе, если вы готовы приложить усилия. Вы настроены на решение проблем. Приготовьтесь блистать и выделяться в течение следующих нескольких недель.

Ранее стало известно, что дела трех знаков зодиака резко пойдут в гору в ближайшие дни.