Гороскоп на 15 марта: кому доверять интуиции, а кому – логике

Интуиция, логика, споры и неожиданные открытия – день для многих знаков зодиака может оказаться эмоциональным и насыщенным. Кому стоит прислушаться к сердцу, а кому лучше опираться только на факты – читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня отношения Овна с окружающими могут быть крайне запутанными. А все из-за того, что об одном и том же человеке интуиция может говорить ему одно, а логика и факты – совершенно другое. Чтобы Овен окончательно не потерял ориентиры, сегодня ему следует прислушиваться в первую очередь к голосу своего сердца. Оно подскажет ему, кто друг, а кто лишь пытается им казаться.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Телец будет озабочен деловыми вопросами – вплоть до того, что если что-то выходит из-под его контроля, он может воспринять это как личное оскорбление. Вообще эмоциональная и чересчур острая реакция на практические задачи рискует стать «визитной карточкой» этого дня. Особенно если Тельцу покажется, что окружающие отлынивают от своих обязанностей – сегодня он не позволит никому стать тормозом на пути его прогресса!

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы имеют шанс стать центром притяжения людей. Окружающие будут приходить к ним со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях Близнецы способны оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой. Звезды гороскопа советуют им не стесняться сегодня лезть в дела людей – если, конечно, их об этом попросят. Альтруизм Близнецов будет вознагражден – возможно даже за этим занятием они встретят родственную душу.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Раку ни за что не стоит ввязываться в конфликт, хотя бы отдаленно напоминающий борьбу за власть. Вообще в конфликты ввязываться не стоит, а уж в такой – особенно. Даже если Рак одержит победу, она в итоге окажется мнимой – побежденные со временем найдут возможность взять реванш. Поэтому звезды гороскопа советуют Раку сегодня играть в команде за окружающих, а не против них. Особенно хорошо у него получится играть защитником, а не нападающим.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Льва будут волновать вопросы справедливости – и его личные, и глобальные. Обида от того, как с ним поступили, чувство собственной правоты и желание эту правоту доказать – подобные мысли могут потрепать Льву нервы. Впрочем, несмотря на боевой настрой, звезды гороскопа категорически не советуют Льву ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват. Сегодня эта тема будет болезненной и почти наверняка приведет к противоположному результату.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня окружающие переложат на плечи Девы львиную часть своих проблем и забот. Дева готова оказать им поддержку и помощь, даже подвинув ради этого свои собственные дела. Впрочем, просители могут об этом пожалеть: Дева подвергнет безжалостному анализу их проблемы, совершенно не жалея их чувств. Ее слова будут логичны, но беспощадны. Так что, обращаясь сегодня к Деве за советом, подумайте, хотите ли вы действительно знать всю правду? Или оно не стоит того?

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня организаторские способности Весов достигнут огромных высот. Их желтая майка лидера будет видна издалека, побуждая окружающих следовать за ними. Возможно, ситуация вверит заботам Весов группу людей или же они сами возьмут ответственность на себя за какое-то общественное дело. С любым подобного рода мероприятием Весы сегодня справятся легко: они полны энергии, ясно видят цель и не прочь кем-нибудь покомандовать.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпиона то и дело будут отвлекать домашние заботы – не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения. Кроме того, близкие могут пытаться наперебой завладеть его вниманием, требуя от Скорпиона помощи, понимания и поддержки. Поскольку разорваться Скорпион не в силах, ему сегодня придется расставлять приоритеты, прямо на ходу решая, какое из дел важнее и кто из окружающих по-настоящему нуждается в нем.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрелец будет обладать невероятным даром убеждения, причиной чему станет его последовательность и логичность. Он будет способен шаг за шагом убедить кого угодно в чем угодно: волка в том, что капуста полезна для здоровья, донжуана – в пользе верности, и даже собственное начальство – в том, что Стрельцу необходимо повысить зарплату. А вот в кругу друзей сегодняшнее здравомыслие Стрельца может быть ошибочно названо занудством и стать мишенью для шуток.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня отличный день для того, чтобы Козерог посвятил его своим финансам. Неожиданно в нем может проснуться талант бухгалтера, позволив досконально подвести счет своим доходам и расходам. Даже если Козерог сегодня вдруг обнаружит, что с его банковским счетом что-то не так, он сумеет исправить ситуацию, обернув дело к собственной выгоде. Если же с деньгами все в порядке, Козерог не станет уменьшать их количество – сегодня он настроен экономить.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолей должен быть готов к тому, что любые свои решения, идеи или проекты ему придется как следует обосновать. Окружающие не будут склонны верить на слово, и даже заразительные эмоции Водолея или его ораторское мастерство не дадут желаемого эффекта. Рецепт сегодняшнего успеха для Водолея – логика и только логика. Ему придется подготовить что-то вроде презентации, чтобы объяснить шаг за шагом свою мысль и убедить окружающих в правильности любых своих слов.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня наблюдательность и проницательность Рыб могут достигнуть высот, о которых они не подозревали. Их интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя Рыбам проникать в суть вещей и делать правильные выводы, как Шерлок Холмс, буквально на пустом месте. В итоге людям вокруг может казаться, что Рыбы читают их мысли. Сами же они сегодня способны невзначай узнать пару-тройку фактов об окружающих, которые они пытались скрыть.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Ранее астрологи сообщали, что пяти знакам зодиака крупно повезет до конца следующей недели.