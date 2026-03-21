Время решать и не спорить: гороскоп на 21 марта

День потребует от многих знаков решительности, но излишняя принципиальность может привести к конфликтам. Звезды советуют действовать взвешенно, контролировать эмоции и избегать лишних споров, особенно в рабочих и личных вопросах, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня ситуация потребует от Овна решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. – на любой подобный подвиг у Овна хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет сегодня Овну сокрушить любую преграду, стоящую на его пути.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Телец не будет склонен соглашаться с чужим мнением, зато способен кого угодно заставить согласиться со своим. Даже если обычно он – сама дипломатичность, сегодня на первое место он будет ставить свои интересы и свое могучее «Я». Неудивительно, если такая позиция будет то и дело сталкивать Тельца лбами с другими людьми. Впрочем, на этот счет Телец будет настроен философски: если окружающие с ним не согласны, это их проблемы.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы будут склонны раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг них действительно может быть немало. В какой-то момент Близнецы способны обнаружить, что выпустили контроль над ситуацией из рук, и от их усилий мало что зависит. Звезды гороскопа советуют Близнецам расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию сегодня им не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня, чтобы день прошел без эксцессов, Раку просто необходимо проявлять гибкость. Однако именно к этому звезды гороскопа его не склоняют: его обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Раку сегодня следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора – оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Лев способен превзойти самого себя во всем, что касается планирования. Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи – план ремонта, или для себя – планы на вечер, Льву в этом не будет равных. Помимо этого, звезды гороскопа советуют ему сегодня подумать о безопасности в любой сфере – дома, в машине, на рабочем месте. Профилактические меры, которые вы примите сегодня, в дальнейшем могут сильно облегчить вам жизнь.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева может испытать желание взять кого-то под свою защиту: этого потребует ее внезапно обострившееся чувство справедливости. Возможно, она станет свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у нее поддержки, или же Дева сегодня просто займет чью-то сторону в конфликте. Все это замечательно, однако Деве следует помнить о том, что главная роль защитника – постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая веток в костер конфликта.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы будут настроены на борьбу. Не важно, с кем бороться и за что – Весы готовы в любой ситуации идти на принцип. Идет ли речь о том, что кто-то занял их любимое место, перебил на полуслове или вынашивает против них коварные планы – Весы сегодня не дадут спуску никому. К своим врагам, и вымышленным и реальным, они будут беспощадны. Плохо только, что в кругу друзей и семьи их обострившуюся принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку «Выкл».

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион будет настоящим максималистом! Ему захочется определенности во всем – даже в том, где ее в помине быть не может. Благодаря такому настрою Скорпион будет легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими. Чтобы не наломать сегодня дров и не перессориться с окружающими, Скорпиону следует помягче относиться к людям. И главное – не делить все вокруг на «черное» и «белое», помня о том, что существуют и другие цвета.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельцу необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что он считает нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут его провоцировать. Возможно даже, кто-то попросит Стрельца честно высказать свое мнение по какому-то вопросу. Если Стрелец поддастся этому соблазну, он способен своей беспощадной критикой буквально уничтожить собеседника. Так что лучше для него сегодня держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Если в последнее время Козерог выступал посредником в каком-то споре или конфликте, то сегодня ему срочно надо самоустраниться: роль примиряющей стороны не для него. Более того, примирители, возможно, понадобятся ему самому – настолько резким и категоричным Козерог сегодня способен стать. Звезды гороскопа предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Козерог может сильно навредить себе, так что для него же самого лучше в спорных вопросах держать рот на замке.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолей способен примерить на себя образ настоящего домашнего тирана. По крайней мере, именно так может казаться его близким и родным. Водолей будет точно знать, что и как каждому надо делать, и готов ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у него накопились проблемы. Сегодня Водолей может попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбы рискуют стать объектом критики. Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя! Лучше, прежде чем сегодня что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать – подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

