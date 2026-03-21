Пять знаков зодиака кардинально изменят жизнь в ближайшие недели

В период весеннего равноденствия 2026 года начнется сезон Овна. Для пяти знаков зодиака это ознаменует перемены в лучшую сторону. Это время продлится до 20 апреля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, вот чья жизнь скоро кардинально изменится к лучшему.

Овен

Солнце считается экзальтированным в Овне, что означает, что энергия действует плавно. Вы находитесь в состоянии максимальной уверенности. Это время новых начинаний и стартов. В течение первых 10 дней транзита Солнца по вашему знаку к нему присоединяется Венера в Овне, что делает этот период благоприятным и позитивным.

Близнецы

Сейчас самое время укрепить связи с друзьями и любыми группами, в которых вы участвуете, например, компаниями или социальными объединениями. В ближайшие несколько недель вы увидите результаты от налаживания связей, ваши дружеские отношения и групповые связи будут процветать. Ваше время блистать!

Лев

Это время, когда ваши мысли обращаются к путешествиям и расширению личного мировоззрения, а также к изучению нового. 9-й дом также управляет образованием, но оно не обязательно должно быть формальным или связанным со школой. Вы можете почитать книгу или посмотреть документальный фильм. Сезон Овна повышает вашу уверенность и энергию, делая этот месяц позитивным и продуктивным.

Стрелец

Солнце проходит через ваш 5-й дом любви, друзей, творчества и детей. Все налаживается, когда Солнце входит в этот дом, и вы чувствуете прилив позитивной энергии, а также творческого вдохновения и романтических желаний. Это также дом веселья и развлечений, и сезон Овна часто приносит вам период большего волнения и приключений. Ожидайте, что у вас появится желание взять на себя инициативу в любом деле, куда бы вас ни завела ваша страсть.

Водолей

Вы можете почувствовать непреодолимое желание чаще делиться своими идеями и даже воплощать в жизнь свои мысли или мечты. В ближайшие несколько недель вас будет привлекать возможность исследовать окрестности и посещать места, расположенные недалеко от дома. Ожидайте насыщенного и продуктивного распорядка дня.

