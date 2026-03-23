Астрологи пообещали "белую полосу" в жизни трех знаков зодиака

В конце марта 2026 года три знака зодиака ждут заслуженного успеха. Во время прямого движения Плутона успех ощущается как возвращение силы. То, что раньше казалось слабостью, теперь ощущается сильнее, чем когда-либо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, вот в чьей жизни ожидается светлая полоса.

Овен

Не у всех есть такая харизма и интеллект, как у вас. И все же, бывают моменты, когда вы боитесь взять бразды правления в свои руки. Теперь настал ваш сезон, и вы не хотите упустить этот момент. Вы сможете обуздать то, что, казалось бы, пошло не по плану в вашей жизни. Ничто не вечно, включая хаос, который вы недавно пережили. Успех здесь и сейчас, и вы его заслуживаете.

Скорпион

Во время прямого движения Плутона вы преодолеете собственные ограничения. Вы определенно работаете над чем-то внутри себя, но не обязательно выкладываете свои идеи, пока нет гарантии, что они сработают. Не успеете оглянуться, как до конца марта успех станет вашим единственным призванием. Все получится.

Водолей

Вам нужен знак, что все задуманное вами осуществится. До конца марта это произойдет. У вас достаточно терпения, чтобы дождаться подходящего момента. Успех будет разворачиваться прямо у вас на глазах. Вы видите будущее, вы знаете, что должны сделать. Грядущий успех вполне заслужен.

