Известны знаки зодиака, которые вырвутся из порочного круга неудач

До конца марта 2026 года Меркурий переходит в прямое движение, принося облегчение многим знакам зодиака. Четыре знака почувствуют это особенно сильно, обретая новые возможности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Parade, Меркурий управляет разумом и общением, и его движение напрямую отражает, как мы ощущаем изменения в отношениях и личной жизни.

Дева

После возвращения Меркурия в прямое движение Девы почувствуют ясность в общении с партнером. 3 апреля Меркурий образует гармоничный тригон с Юпитером в Раке, открывая возможности для укрепления эмоциональных связей. Для свободных Дев это шанс познакомиться с новым человеком, а уже существующие отношения могут выйти на более глубокий уровень.

Рыбы

Период с 20 по 28 марта позволит понять, куда двигаться дальше, если вы приостанавливали отношения для переосмысления. 3 апреля Меркурий активирует Юпитер в вашем доме любви, усиливая гармонию и привлекательность, а с полнолунием 1 апреля в Весах вы можете быть готовы к искренней самоотдаче в отношениях. Ретроград помог вам разобраться в желаниях и приоритетах.

Стрелец

С 20 марта появится неожиданная ясность, способная изменить подход к отношениям или новым знакомствам. 3 апреля тригон с Юпитером в доме интимности поможет пожинать плоды внутренней работы, укрепляя доверие и эмоциональную открытость. Большинство Стрельцов отмечают позитивные сдвиги после ретрограда, и это время не исключение.

Лев

С 20 по 28 марта движение Меркурия в прямое направление даст ощущение ясности. 3 апреля проявится прилив энергии, помогающий понять, куда двигаться дальше. В течение ближайших месяцев вы сможете усилить открытость в отношениях, а также проявить больше чувственности и гармонии с партнером.

