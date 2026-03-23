#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.33
557.57
5.74
Советы

Что категорически нельзя делать, а что принесет удачу 23 марта

что можно и нельзя делать 23 марта, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 15:16 Фото: freepik
23 марта в народном календаре считается переломной датой, связанной с наступлением активного таяния снега и началом движения весенних вод, сообщает Zakon.kz.

В этот период, как пишет MK.ru, на Руси обращали внимание на природные изменения и старались соблюдать ряд бытовых правил, которые, по поверьям, могли повлиять на благополучие в будущем.

Что не стоит делать 23 марта

Не стригитесь и не покупайте новую одежду. Считается, что это может принести неудачи, а обновки быстро испортятся или потеряются.

Будьте осторожнее с водой. Не проливайте и не тратьте ее зря, избегайте стирки без необходимости. Не переутомляйтесь.

Тяжелый труд, особенно работу с землей и пересадку растений, откладывайте на другой день. Избегайте шума и конфликтов. Ссоры, застолья и алкоголь сегодня считаются плохой приметой.

Не меняйте постельное белье. Это может привести к тревожным снам.

Не отказывайте в помощи и не говорите плохо об умерших, чтобы не навлечь неприятности.

Существовали раньше и отдельные запреты для женщин: беременным не рекомендовали резать хлеб ножом, а девушкам есть перед зеркалом и ходить с распущенными волосами.

Что делать рекомендуется

Вставайте пораньше и умывайтесь. Считается, что утренняя вода в этот день освежает, придает сил и помогает дольше сохранять бодрость и внешний тонус.

Займитесь водой вокруг дома. Сейчас важно отвести талые потоки, прочистить стоки и канавы, чтобы избежать подтоплений и сохранить порядок в хозяйстве.

Отправляйтесь на рыбалку. День считается удачным для улова, особенно на мелкую рыбу. Есть поверье, что первый улов лучше отдать домашнему питомцу – на удачу.

Наводите порядок без спешки. Легкая уборка, готовка, рукоделие или другие спокойные домашние дела помогают создать уют и гармонию. Главное – не перегружать себя.

Наблюдайте за природой. Изменения вокруг могут подсказать, какой будет погода в ближайшее время, а заодно помогают отвлечься и настроиться на весну.

Таким образом, день 23 марта воспринимался как время перехода от зимы к весне, когда важно уделить внимание дому, окружающей среде и собственному состоянию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: