События

Токаев принял посла ОАЭ в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев, Мухаммед Саид Мухаммед аль-Арики, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 16:04 Фото: Акорда
23 марта 2026 года Касым-Жомарт Токаев принял посла ОАЭ в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда аль-Арики, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи глава государства отметил неизменную приверженность Казахстана развитию традиционно дружественных и братских отношений, а также укреплению сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес, сообщили в Акорде.

"Президент заявил о совпадении позиций двух стран по ключевым вопросам международной повестки. Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, в том числе продолжающимися бомбардировками со стороны Ирана территории ОАЭ. Он напомнил, что Казахстан одним из первых государств выступил с осуждением вооруженных атак на гражданскую инфраструктуру этой страны, о чем было заявлено в ходе телефонного разговора с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном", – говорится в сообщении.

Казахстан выступает против втягивания нейтральных государств в военные действия на Ближнем Востоке, призывает к прекращению эскалации и нарушения суверенитета и территориальной целостности ОАЭ и стран Залива, не участвующих в данном военном конфликте, и переходу к дипломатическому урегулированию кризиса, отмечает Акорда.

Президент также подтвердил готовность нашей страны в духе доброй воли предоставить площадку для проведения мирных переговоров, если в этом возникнет необходимость.

Посол Мухаммед Саид Мухаммед аль-Арики выразил признательность за твердую приверженность Казахстана принципам Устава ООН и уважение суверенитета, территориальной целостности, безопасного существования ОАЭ и всех участников Совета сотрудничества арабских государств Залива.

Ранее президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравительными посланиями.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
