Названа идеальная разница в возрасте для долгих отношений

Психолог и психотерапевт Элоиза Скиннер рассказала, какая разница в возрасте между партнерами способствует долгим отношениям, сообщает Zakon.kz.

Своим мнением она поделилась с изданием Metro.

"Согласно исследованиям, небольшая разница в возрасте, скорее всего, приведет к более долгим отношениям", – отметила Скиннер.

По ее словам, партнеры-ровесники находятся на схожих жизненных этапах и имеют похожее отношение к финансам, сбережениям и инвестициям.

Скиннер объяснила, что такие пары чаще совпадают по физическим возможностям, имеют одинаковые интересы в выходные, делят обязанности по уходу за детьми и строят схожие планы на поездки.

При этом исследования показывают: чем больше разница в возрасте, тем выше риск снижения удовлетворенности отношениями со временем.

Идеальная разница, по мнению специалиста, – от нуля до трех лет.

