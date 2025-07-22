Ведьмин день и проводы русалок: что нельзя делать 23 июля
Если верить народным обычаям, что до 23 июля русалки и водяные чаще выходят к людям, особенно к ночи, а в эти дни они наиболее активны и могут навредить. Провести их означало провести защитные обряды: обкуривали воду травами, разводили костры на берегу, читали заговоры, чтобы примирить русалок и гарантировать безопасность для купающихся.
Уже после 23 июля считалось, что духи утихают, водоемы становятся спокойнее, и можно возвращаться к обычной жизни. С этого дня начинали готовить орудия для последующего осеннего урожая и заготовки дров.
Народное воображение приписывало этому дню не только мистические, но и хозяйственные смыслы – защита природы помогала обеспечить благополучие и урожай.
Также вечером 23 июля, как сказано в публикации издания "Вокруг света", наблюдали за звездами: светлая ночь после Проводов, если не было тумана, считалась хорошим знаком – духи успокоились, а лето вступило в фазу стабильности.
Хорошие приметы: что можно делать
- Предки прислушивались к грому и следили за грозами. Если гром был резким – ждали тихого дождя, а если гулким – готовились к ливню.
- Все свои горести нужно высказать у любого водоема. Так вода возьмет все ваши горести, они уйдут на дно и больше не побеспокоят вас.
Плохие приметы: что нельзя делать
- Нельзя проводить обряды с водой и гадать с ее помощью. Считается, что в этот день она заряжена негативом.
- Запрещено бросать в воду мусор, ругаться рядом с водой и хвалиться своими достижениями. Из-за этого вы потеряете доверие своих близких, а дела ваши ухудшатся.
- Запрещено допивать воду за кем-то, особенно за детьми. Вы возьмете себе часть их здоровья.
- Нельзя мыть полы и убираться в доме. Так вы встревожите домового, из-за чего начнутся проблемы и неудачи.
- Нельзя купаться, это приведет к несчастью и потере финансов.
- Запрещается срывать кувшинки, носить их с собой или приносить домой. Это станет причиной неудач в личной жизни.
Приметы о погоде
- На березе есть первые желтые листья – к ранней осени.
- Домашний скот ложится под открытым небом – будет хорошая погода.
- Утром нет росы – вечером пойдет дождь.
- Голуби разворковались – будет тепло.
- Кучевые облака покрыли небо – к сильному ветру.
- Пчелы громко жужжат – к жаркой погоде.
- Бабочки прячутся – к ненастью.
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