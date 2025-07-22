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Советы

Ведьмин день и проводы русалок: что нельзя делать 23 июля

Ведьмин день и проводы русалок, традиции, можно и нельзя, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 13:18 Фото: pexels
23 июля в народном календаре называют Проводами русалок или ведьминским днем. Этот период символизирует окончание активной деятельности водяных духов и начало нового этапа в народных поверьях – времени, когда опасные сущности возвращаются в мир людей, сообщает Zakon.kz.

Если верить народным обычаям, что до 23 июля русалки и водяные чаще выходят к людям, особенно к ночи, а в эти дни они наиболее активны и могут навредить. Провести их означало провести защитные обряды: обкуривали воду травами, разводили костры на берегу, читали заговоры, чтобы примирить русалок и гарантировать безопасность для купающихся.

Уже после 23 июля считалось, что духи утихают, водоемы становятся спокойнее, и можно возвращаться к обычной жизни. С этого дня начинали готовить орудия для последующего осеннего урожая и заготовки дров.

Народное воображение приписывало этому дню не только мистические, но и хозяйственные смыслы – защита природы помогала обеспечить благополучие и урожай.

Также вечером 23 июля, как сказано в публикации издания "Вокруг света", наблюдали за звездами: светлая ночь после Проводов, если не было тумана, считалась хорошим знаком – духи успокоились, а лето вступило в фазу стабильности.

Хорошие приметы: что можно делать

  • Предки прислушивались к грому и следили за грозами. Если гром был резким – ждали тихого дождя, а если гулким – готовились к ливню.
  • Все свои горести нужно высказать у любого водоема. Так вода возьмет все ваши горести, они уйдут на дно и больше не побеспокоят вас.

Плохие приметы: что нельзя делать

  • Нельзя проводить обряды с водой и гадать с ее помощью. Считается, что в этот день она заряжена негативом.
  • Запрещено бросать в воду мусор, ругаться рядом с водой и хвалиться своими достижениями. Из-за этого вы потеряете доверие своих близких, а дела ваши ухудшатся.
  • Запрещено допивать воду за кем-то, особенно за детьми. Вы возьмете себе часть их здоровья.
  • Нельзя мыть полы и убираться в доме. Так вы встревожите домового, из-за чего начнутся проблемы и неудачи.
  • Нельзя купаться, это приведет к несчастью и потере финансов.
  • Запрещается срывать кувшинки, носить их с собой или приносить домой. Это станет причиной неудач в личной жизни.

Приметы о погоде

  • На березе есть первые желтые листья – к ранней осени.
  • Домашний скот ложится под открытым небом – будет хорошая погода.
  • Утром нет росы – вечером пойдет дождь.
  • Голуби разворковались – будет тепло.
  • Кучевые облака покрыли небо – к сильному ветру.
  • Пчелы громко жужжат – к жаркой погоде.
  • Бабочки прячутся – к ненастью.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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