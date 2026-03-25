Четыре знака зодиака будут непрерывно богатеть до июня 2026

Теперь, когда ретроградное движение Юпитера закончилось, четыре знака зодиака привлекают большие возможности и финансовый успех с настоящего момента до июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, Юпитер – планета удачи и расширения, и эти знаки получают огромную выгоду от его прямого движения в своем родном знаке зодиака – Раке.

Телец

Вам обычно везет с деньгами, поэтому затишье во время ретроградного Юпитера далось нелегко. Но ситуация наконец-то меняется к лучшему: до июня 2026 года вас ждут большие возможности и финансовый успех. В это время деньги приходят через бизнес, продажи и узнаваемость. Это особенно актуально, если вы работаете в сфере соцсетей, технологий, маркетинга, преподавания или любой другой профессии, где вы можете проявлять творчество или быть на виду.

Близнецы

Вероятно, еще недавно вы тратили гораздо больше, чем получали. Теперь все меняется. Вы притягиваете "значительный денежный импульс" до июня 2026 года. Это одна из самых мощных энергий для финансового роста, поскольку "дела, которые застопорились, снова начинают двигаться вперед". Следите за новыми возможностями и записывайте все свои идеи.

Дева

Вы привлекаете большие возможности и финансовый успех "через связи, дружбу и интернет". Хотя вы, возможно, поддались желанию самоизолироваться на долгую зиму, весна – идеальное время для общения. Когда Юпитер переходит в прямое движение, поток доходов может быстро увеличиться. Это одно из самых мощных положений для больших выигрышей, которое случается раз в 12 лет, поэтому постарайтесь извлечь из этого максимум пользы.

Весы

Юпитер переходит в прямое движение в вашем восьмом доме, который управляет финансовыми соглашениями, инвестициями, поддержкой со стороны окружающих и внезапной прибылью. Это означает, что вы привлечете большие возможности и финансовый успех "за счет совместного использования ресурсов и инвестиций" в период с настоящего момента до июня 2026 года. Не удивляйтесь, если в ближайшие несколько месяцев к вам начнут поступать деньги от неожиданных людей и источников.

