Дерзкий образ за пять минут: секреты бельевой эстетики от стилиста

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов посоветовал модницам для создания дерзкого образа использовать "бельевую эстетику", сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram.

"Тренд на бельевую эстетику не сбавляет обороты, и в ход пошли лифы и бра поверх маек и футболок. Это, я думаю, классный прием для тех, кто любит быть немного экстра, а также для любительниц неожиданной многослойности. Выглядит дерзко и немного опасно!" – написал эксперт.

Также он показал пример для более "будуарного эффекта".

"В тему о бельевых приколах в стайлинге обнаружил майку с лифом от бренда Asya Semyonova. Носите этот топ так же небрежно с трениками (как застилизовала команда марки), с широкими или прямыми джинсами-трубами или же с юбкой-комбинацией/для усиления будуарного эффекта", – написал Рогов.

