Секрет от стилиста: как оживить образ без покупки новых вещей
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал креативный прием стилизации для создания оригинального образа, сообщает Zakon.kz.
Пост он опубликовал в Telegram.
"Дьявол в деталях, а в данном случае в красном акценте! Берите на карандаш простой, но эффектный стайлинг-трюк для ваших образов!" – написал стилист.
Стайлинг-трюк (style trick) – это необычный или креативный прием стилизации одежды и аксессуаров, который позволяет преобразить обычный образ, добавить ему изюминку, глубину и индивидуальность без покупки новых вещей, часто используя уже имеющиеся предметы гардероба. Это может быть нестандартное завязывание шарфа, закалывание рубашки, игра с пропорциями или многослойностью, чтобы сделать лук интереснее.
