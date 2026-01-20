Секрет от стилиста: как оживить образ без покупки новых вещей

Пост он опубликовал в Telegram.

Стайлинг-трюк (style trick) – это необычный или креативный прием стилизации одежды и аксессуаров, который позволяет преобразить обычный образ, добавить ему изюминку, глубину и индивидуальность без покупки новых вещей, часто используя уже имеющиеся предметы гардероба. Это может быть нестандартное завязывание шарфа, закалывание рубашки, игра с пропорциями или многослойностью, чтобы сделать лук интереснее.