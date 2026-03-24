Яркий деним в моде: как стильно носить флоральные джинсы

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал, как сочетать джинсы с флоральным принтом для сложного стайлинга, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram.

"Тренд сезона – яркий цветной деним. Самое время обратить внимание на джинсы с флоральным принтом! Рекомендация от меня – сочетайте такие джинсы с более базовыми вещами, например, с однотонными футболками, рубашками и свитерами без лишнего декора. Так ваш образ будет гармоничным и неперегруженным. Хотя сложный стайлинг тоже никто не отменял!!!" – написал Рогов.

Флоральный (цветочный/растительный) принт – это узор на ткани, обоях или декоре, изображающий цветы, листья, ветки или бутоны. Он варьируется от мелкого романтичного "ситечка" до крупных графичных или акварельных цветов. Это вечная классика, придающая образу или интерьеру женственность, свежесть и связь с природой.

Ранее стилист показал, как носки и чулки оживляют любой наряд.