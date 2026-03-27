Мощный финансовый поток захлестнет три знака зодиака

Всю неделю, с 30 марта по 5 апреля 2026 года, три знака зодиака будут привлекать финансовый успех. Это время финансового изобилия в вашей жизни, но не стоит относиться к деньгам небрежно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, 30 марта Венера войдет в знак Тельца, влияя на то, как вы зарабатываете деньги и на что склонны их тратить. Это призыв к взвешенному и практичному подходу к финансам.

Венера в Тельце отдает предпочтение долгосрочной стабильности, а не мгновенному удовлетворению желаний, что схоже с уравновешенной энергией полнолуния в Весах 1 апреля .

Овен

С вхождением Венеры в Телец 30 марта начинается новая эра богатства. Это хорошая неделя, чтобы привлечь больше богатства и сосредоточиться на своих финансовых планах, потому что транзит открывает новые финансовые возможности и помогает понять, что для вас наиболее ценно в жизни. Примите финансовые уроки, которые вы усвоили с 2018 года, и принимайте решения, которые обеспечат вам дальнейший успех.

Дева

На этой неделе не переусердствуйте. Полнолуние в Весах 1 апреля отражает ваше отношение к финансам и то, чего вы лично заслуживаете. Полнолуние раскрывает определенную тему и позволяет внести необходимые корректировки, а в Весах оно символизирует потребность в балансе в жизни. Эта энергия требует от вас открытости к выгодным партнерствам, поскольку в это время необходимо работать с другими.

Близнецы

На этой неделе ваши усилия наконец-то приносят плоды. 3 апреля Меркурий в Рыбах образует тригон с Юпитером в Раке, принося финансовое вознаграждение за вашу карьеру. Меркурий продолжит свое путешествие по Рыбам до 14 апреля. В это время ожидайте похвалы, повышения зарплаты, новых предложений о работе и возможности наконец-то увидеть результаты своего труда.

