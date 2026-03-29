#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Советы

Ветеринар назвала 7 признаков, что кошка вас любит, даже если кажется равнодушной

кошка, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 10:43 Фото: pixabay
Кошки часто кажутся холодными и независимыми, но это не означает отсутствие привязанности. Ветеринар объяснила, какие поведенческие сигналы на самом деле говорят о любви питомца к хозяину и почему их легко не заметить, сообщает Zakon.kz.

Многие любят собак за то, что они открыто демонстрируют привязанность к человеку. С кошками все сложнее: они часто кажутся отстраненными и независимыми. Даже ласковые питомцы не всегда идут на контакт, если не настроены. Но это не значит, что кошки не испытывают любви – просто выражают ее иначе. Ветеринар Сара Вутен рассказала порталу upworthy, какие поведенческие сигналы указывают на привязанность кошки к хозяину.

1. Медленное моргание

Если кошка смотрит на вас полузакрытыми глазами и медленно моргает, это не скука. Так она показывает спокойствие и доверие. По словам Вутен, это прямой сигнал привязанности.

2. Сидит на коленях

Некоторые кошки не любят тесный контакт, но если питомец регулярно устраивается у вас на коленях и долго там остается, это говорит о доверии. Даже если он сидит, отвернувшись, это все равно признак привязанности.

3. "Подарки"

Принесенная добыча – мышь, птица или даже какой-то предмет – может выглядеть неприятно, но для кошки это жест заботы. Так она демонстрирует преданность.

4. "Замешивание теста"

Ритмичные движения лапами – поведение из детства, когда котята массировали мать во время кормления. Если кошка делает это рядом с вами, значит, она чувствует себя спокойно и счастливо.

5. Мурлыканье

Кошки мурчат не только от удовольствия, но и при боли или стрессе. Однако если питомец спокойно лежит рядом и начинает мурлыкать, это, как правило, признак положительных эмоций и привязанности.

6. Трение мордой или телом

Когда кошка трется о человека, она оставляет свой запах. Это способ "пометить" вас как своего. Такое поведение напрямую связано с доверием и привязанностью.

7. Зевание и потягивание при встрече

Зевота и потягивание могут казаться признаком сонливости, но часто это сигнал комфорта. Если кошка, увидев вас, просыпается, тянется, а затем подходит, это означает, что ей спокойно и приятно рядом с вами.

Несмотря на кажущуюся холодность, кошки действительно привязываются к людям. Просто их "язык любви" менее очевиден, чем у собак, и его легко не заметить, отмечает ветеринар.

Ранее прокуратура Туркестанской области раскрыла схему хищения бюджетных средств на 928 млн тенге в деятельности ветеринарной службы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: