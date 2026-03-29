Ветеринар назвала 7 признаков, что кошка вас любит, даже если кажется равнодушной

Многие любят собак за то, что они открыто демонстрируют привязанность к человеку. С кошками все сложнее: они часто кажутся отстраненными и независимыми. Даже ласковые питомцы не всегда идут на контакт, если не настроены. Но это не значит, что кошки не испытывают любви – просто выражают ее иначе. Ветеринар Сара Вутен рассказала порталу upworthy, какие поведенческие сигналы указывают на привязанность кошки к хозяину.

1. Медленное моргание

Если кошка смотрит на вас полузакрытыми глазами и медленно моргает, это не скука. Так она показывает спокойствие и доверие. По словам Вутен, это прямой сигнал привязанности.

2. Сидит на коленях

Некоторые кошки не любят тесный контакт, но если питомец регулярно устраивается у вас на коленях и долго там остается, это говорит о доверии. Даже если он сидит, отвернувшись, это все равно признак привязанности.

3. "Подарки"

Принесенная добыча – мышь, птица или даже какой-то предмет – может выглядеть неприятно, но для кошки это жест заботы. Так она демонстрирует преданность.

4. "Замешивание теста"

Ритмичные движения лапами – поведение из детства, когда котята массировали мать во время кормления. Если кошка делает это рядом с вами, значит, она чувствует себя спокойно и счастливо.

5. Мурлыканье

Кошки мурчат не только от удовольствия, но и при боли или стрессе. Однако если питомец спокойно лежит рядом и начинает мурлыкать, это, как правило, признак положительных эмоций и привязанности.

6. Трение мордой или телом

Когда кошка трется о человека, она оставляет свой запах. Это способ "пометить" вас как своего. Такое поведение напрямую связано с доверием и привязанностью.

7. Зевание и потягивание при встрече

Зевота и потягивание могут казаться признаком сонливости, но часто это сигнал комфорта. Если кошка, увидев вас, просыпается, тянется, а затем подходит, это означает, что ей спокойно и приятно рядом с вами.

Несмотря на кажущуюся холодность, кошки действительно привязываются к людям. Просто их "язык любви" менее очевиден, чем у собак, и его легко не заметить, отмечает ветеринар.

