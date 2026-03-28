Хищение на 928 млн тенге в ветеринарной службе Туркестанской области расследует прокуратура

Прокуратура Туркестанской области раскрыла схему хищения бюджетных средств на 928 млн тенге в деятельности ГКП на ПХВ "Ветеринарная служба", сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, в 2022-2025 годах руководители и сотрудники предприятия незаконно переводили деньги, внося ложные сведения в платежные поручения при закупках товаров и услуг. При этом использовали собственные ЭЦП, указывая ИИН одних и тех же предпринимателей, но меняя их наименования.

Фактически товары не поставлялись, а услуги не оказывались.

В результате государству причинен значительный ущерб. Материалы зарегистрированы в ЕРДР по ч. 4 ст. 189 УК РК ("Присвоение или растрата в особо крупном размере").

26 марта 2026 года подозреваемыми признали четырех человек – двух бывших руководителей ветслужбы, их заместителя и главного бухгалтера. Суд санкционировал их арест.

Досудебное расследование ведут спецпрокуроры. Следствие устанавливает возможную причастность других должностных лиц.

