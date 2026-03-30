Наступила неделя конфликтов и срывов: как избежать неприятностей, рассказала астролог

Эмоциональные качели ждут нас на этой неделе – 30 марта-5 апреля. Об этом предупредила астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей, сообщает Zakon.kz.

Понедельник – 30 марта

Энергия дня: внутренний конфликт и поиск баланса. Сегодня сталкиваются прошлое и будущее: желание все упорядочить борется с хаосом и размытостью. Мысли могут путаться, планы – срываться, а перфекционизм только усиливает напряжение. День про принятие несовершенства и поиск внутреннего равновесия.

Не стоит делать:

перфекционировать все подряд

доверять непроверенной информации

нервничать из-за мелочей

Делайте:

проверяйте документы

снижайте ожидания

слушайте интуицию

фиксируйте идеи и мысли

"Пример: можно зациклиться на идеале и все испортить, а можно принять все, как есть и спокойно пройти день. Сегодня лучше дойти до пункта "достаточно хорошо", чем "идеально", – советует астролог.

Вторник – 31 марта

Энергия дня: раздражение и выход через нестандартность. До 16:30 напряженный аспект дает раздражительность, хаос в делах и ощущение, что все идет не так. Попытки навести порядок могут только усилить конфликт. После 16:30 появляется шанс быстро и нестандартно решить накопившиеся вопросы.

Не стоит делать (до 16:30):

вступать в конфликты

давить на себя и других

пытаться все контролировать

Делайте:

переждите первую половину дня

вечером решайте сложные вопросы

используйте нестандартный подход

Астролог советует не давить – решение придет само, но позже.

Среда – 1 апреля

Энергия дня: поиск баланса в отношениях. Тема партнерства выходит на первый план. Хочется гармонии, но столкновение интересов может мешать. До 15:30 есть шанс мягко трансформировать ситуацию, а затем напряжение возрастает – важно не уходить в конфликты.

Не стоит делать:

давить на партнеров

выяснять отношения на эмоциях

настаивать на своем любой ценой

Делай:

ищите компромиссы

сохраняйте спокойствие

работайте над отношениями мягко

Пример: можно либо поссориться, отстаивая свое, либо найти баланс и укрепить связь. Выиграет тот, кто умеет договариваться.

Четверг – 2 апреля

Энергия дня: интуиция vs завышенные ожидания.

"Редкий тригон Меркурия и Юпитера дает мощную интуицию, понимание и удачные идеи. Но Луна добавляет риск переоценить возможности или ожидать слишком многого. До 12:00 отличное время для принятия решений, после спад и расфокус". Елена Негрей

Не стоит делать:

завышать ожидания

действовать после полудня наобум

переоценивать свои силы

Делайте:

решайте важные вопросы до 12

доверяйте интуиции

фиксируйте идеи

Например, утром можно поймать гениальную мысль, а днем уже сомневаться и запутаться. Совет: главное, поймать момент до полудня.

Пятница – 3 апреля

Энергия дня: эмоциональный шторм и проверка отношений. День про крайности в чувствах, ревность, контроль и обострение в партнерстве. До 15:15 попытки договориться могут не дать результата. После – напряжение только усиливается: эмоции становятся глубже, реакции – резче.

Не стоит делать:

выяснять отношения

принимать решения в любви и финансах

поддаваться ревности и подозрениям

манипулировать

Делайте:

держите дистанцию в конфликтах

контролируйте эмоции

переключайтесь на себя и свои задачи

Обычное замечание может перерасти в скандал, если вовремя не остановиться. Совет дня: не все, что кажется важным сегодня, действительно стоит реакции.

Суббота – 4 апреля

Энергия дня: завышенные ожидания или осознанная глубина. Возникнет желание всего и сразу, переоценка своих возможностей. Можно требовать от себя и других слишком многого.

Не стоит делать:

ставить нереальные цели

давить на окружающих

действовать импульсивно

Делайте:

снижайте ожидания

слушайте интуицию

действуйте осознанно

"Пример: можно надавить и получить конфликт, а можно почувствовать ситуацию и прийти к результату без напряжения. Совет: сила сегодня активируется без напора". Елена Негрей

Воскресенье – 5 апреля

Энергия дня: выбор между конфликтом и мягкостью.

"Тема квадрата Солнца и Юпитера продолжается – внутренний конфликт между "я хочу" и "как правильно". До 20:00 тригон Луны к Марсу дает шанс действовать мягко, с пониманием и без давления. После напряжение усиливается, возрастает риск конфликтов и эмоциональных срывов", – пишет астролог в своем Telegram-канале.

Не стоит делать:

настаивать на своем любой ценой

выдвигать требования близким

вступать в споры вечером

Делайте:

до вечера решайте важные вопросы

проявляйте гибкость

сохраняйте спокойствие

В этот день можно продавить свое и испортить отношения, а можно договориться и сохранить гармонию. Мягкость и вежливость даст больше, чем сила.

