#Народный бухгалтер
#Гордость Казахстана
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Гордость Казахстана
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
482.53
555.44
5.92
Советы

Наступила неделя конфликтов и срывов: как избежать неприятностей, рассказала астролог

чашка с планетами, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 10:24 Фото: pixabay
Эмоциональные качели ждут нас на этой неделе – 30 марта-5 апреля. Об этом предупредила астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей, сообщает Zakon.kz.

Понедельник – 30 марта

Энергия дня: внутренний конфликт и поиск баланса. Сегодня сталкиваются прошлое и будущее: желание все упорядочить борется с хаосом и размытостью. Мысли могут путаться, планы – срываться, а перфекционизм только усиливает напряжение. День про принятие несовершенства и поиск внутреннего равновесия.

Не стоит делать:

  • перфекционировать все подряд
  • доверять непроверенной информации
  • нервничать из-за мелочей

Делайте:

  • проверяйте документы
  • снижайте ожидания
  • слушайте интуицию
  • фиксируйте идеи и мысли
"Пример: можно зациклиться на идеале и все испортить, а можно принять все, как есть и спокойно пройти день. Сегодня лучше дойти до пункта "достаточно хорошо", чем "идеально", – советует астролог.

Вторник – 31 марта

Энергия дня: раздражение и выход через нестандартность. До 16:30 напряженный аспект дает раздражительность, хаос в делах и ощущение, что все идет не так. Попытки навести порядок могут только усилить конфликт. После 16:30 появляется шанс быстро и нестандартно решить накопившиеся вопросы.

Не стоит делать (до 16:30):

  • вступать в конфликты
  • давить на себя и других
  • пытаться все контролировать

Делайте:

  • переждите первую половину дня
  • вечером решайте сложные вопросы
  • используйте нестандартный подход

Астролог советует не давить – решение придет само, но позже.

Среда – 1 апреля

Энергия дня: поиск баланса в отношениях. Тема партнерства выходит на первый план. Хочется гармонии, но столкновение интересов может мешать. До 15:30 есть шанс мягко трансформировать ситуацию, а затем напряжение возрастает – важно не уходить в конфликты.

Не стоит делать:

  • давить на партнеров
  • выяснять отношения на эмоциях
  • настаивать на своем любой ценой

Делай:

  • ищите компромиссы
  • сохраняйте спокойствие
  • работайте над отношениями мягко

Пример: можно либо поссориться, отстаивая свое, либо найти баланс и укрепить связь. Выиграет тот, кто умеет договариваться.

Четверг – 2 апреля

Энергия дня: интуиция vs завышенные ожидания.

"Редкий тригон Меркурия и Юпитера дает мощную интуицию, понимание и удачные идеи. Но Луна добавляет риск переоценить возможности или ожидать слишком многого. До 12:00 отличное время для принятия решений, после спад и расфокус".Елена Негрей

Не стоит делать:

  • завышать ожидания
  • действовать после полудня наобум
  • переоценивать свои силы

Делайте:

  • решайте важные вопросы до 12
  • доверяйте интуиции
  • фиксируйте идеи

Например, утром можно поймать гениальную мысль, а днем уже сомневаться и запутаться. Совет: главное, поймать момент до полудня.

Пятница – 3 апреля

Энергия дня: эмоциональный шторм и проверка отношений. День про крайности в чувствах, ревность, контроль и обострение в партнерстве. До 15:15 попытки договориться могут не дать результата. После – напряжение только усиливается: эмоции становятся глубже, реакции – резче.

Не стоит делать:

  • выяснять отношения
  • принимать решения в любви и финансах
  • поддаваться ревности и подозрениям
  • манипулировать

Делайте:

  • держите дистанцию в конфликтах
  • контролируйте эмоции
  • переключайтесь на себя и свои задачи

Обычное замечание может перерасти в скандал, если вовремя не остановиться. Совет дня: не все, что кажется важным сегодня, действительно стоит реакции.

Суббота – 4 апреля

Энергия дня: завышенные ожидания или осознанная глубина. Возникнет желание всего и сразу, переоценка своих возможностей. Можно требовать от себя и других слишком многого.

Не стоит делать:

  • ставить нереальные цели
  • давить на окружающих
  • действовать импульсивно

Делайте:

  • снижайте ожидания
  • слушайте интуицию
  • действуйте осознанно
"Пример: можно надавить и получить конфликт, а можно почувствовать ситуацию и прийти к результату без напряжения. Совет: сила сегодня активируется без напора".Елена Негрей

Воскресенье – 5 апреля

Энергия дня: выбор между конфликтом и мягкостью.

"Тема квадрата Солнца и Юпитера продолжается – внутренний конфликт между "я хочу" и "как правильно". До 20:00 тригон Луны к Марсу дает шанс действовать мягко, с пониманием и без давления. После напряжение усиливается, возрастает риск конфликтов и эмоциональных срывов", – пишет астролог в своем Telegram-канале.

Не стоит делать:

  • настаивать на своем любой ценой
  • выдвигать требования близким
  • вступать в споры вечером

Делайте:

  • до вечера решайте важные вопросы
  • проявляйте гибкость
  • сохраняйте спокойствие

В этот день можно продавить свое и испортить отношения, а можно договориться и сохранить гармонию. Мягкость и вежливость даст больше, чем сила.

Как провести сегодняшний день всем знакам зодиака астрологи рассказали здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: