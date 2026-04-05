Астрологи назвали главных счастливчиков грядущей недели

Всю неделю, с 6 по 12 апреля 2026 года, три знака зодиака будут притягивать к себе удачу. Вселенная привнесет в их жизнь необходимый для этого импульс, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, нужно помнить, что некоторые возможности выпадают только раз в жизни, но все равно следует обдуманно подходить к их использованию.

Лев

С 9 апреля по 18 мая ты переживаешь один из самых благоприятных периодов для удачи и новых начинаний. 9 апреля Марс входит в Овен, усиливая стеллиум в этом огненном знаке. Стеллиум – это скопление пяти или более планет, которые приносят удачу и сосредоточенную энергию в одной области твоей жизни. В данном случае энергия Овна символизирует изобилие и новые начинания.

Рак

В среду, 8 апреля, Марс в Рыбах соединится с Ураном в Тельце, создавая динамичную и позитивную энергию. Марс в Рыбах приносит удачу, а Уран в Тельце воздействует на ваши мечты и важные социальные связи в вашей жизни. По мере того, как Уран и Марс выстраиваются в одну линию, вы приближаетесь к завершению цикла, начавшегося в 2020 году. Именно к этому вы шли, поэтому важно убедиться, что вы действительно готовы принять жизнь, о которой всегда мечтали.

Близнецы

В субботу, 11 апреля, Луна образует соединение с Плутоном в Водолее, побуждая вас стать человеком, которого требует ваша судьба. Вы должны чувствовать себя комфортно в этой энергии, хотя она может бросить вам вызов в самом лучшем смысле этого слова. Попробуйте сосредоточиться на долгосрочных целях, с достижением которых вы часто испытываете трудности. Откладывание воплощения ваших намерений может показаться неприятным в данный момент, но это решение принесет вам вознаграждение в будущем.

