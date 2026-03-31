Известны знаки зодиака, в чьей жизни начнется "белая полоса" уже в апреле

В начале апреля 2026 года для пяти знаков зодиака наконец-то подходит к концу сложный период. Это время символизирует позитивные моменты, замыкающие круг, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, с такой энергией следует ожидать, что все сложится наилучшим образом. Дева, Скорпион, Рыбы, Весы и Близнецы наконец выйдут из особенно сложного периода своей жизни.

Дева

Борьба, вызванная, казалось бы, разумным решением, заставила вас некоторое время сомневаться в себе. Теперь все начнет складываться так, как и должно было быть. Так, как вы верили, когда совершили этот смелый шаг. Почему это заняло так много времени? Чтобы научить тебя ценить сам процесс так же, как и конечную цель.

Скорпион

Вы сделали ставку на безопасность. Но поскольку все оказалось сложнее, чем ожидалось, вы чувствовали себя обманутыми или введенными в заблуждение. Однако ваши опасения развеются, и вы поймете, что доверие было оправдано. Теперь вы знаете все, что вам нужно знать, и можете спокойно ждать, что будет дальше.

Рыбы

Из-за медленного развития событий вы опасались, что начатое вами дело окажется нереалистичным. Теперь все наконец-то встает на свои места, вы понимаете, что ваш необычайно смелый шаг стоил того, и вера в него была не такой уж и нелепой.

Весы

Вы чувствуете, что чего-то вам не хватает, и это вызывает неприятное чувство незавершенности. Это заставляет вас сомневаться в себе и в том, могли ли вы сделать что-то еще. Пока вы учитесь опираться на прочный фундамент, который построили, находя благодарность в каждом моменте, который привел вас сюда.

Близнецы

Череда проблем в общении создала для вас довольно сложный период. Вы сомневаетесь, сказали ли вам правду или вас просто обманули ради чьего-то развлечения. Тот факт, что вам приходится идти на компромиссы, получая неудовлетворительные результаты, также не способствует улучшению ситуации. Теперь вы узнаете, куда лучше направить свою энергию для достижения желаемых результатов.

Астрологи уверены, что месяц рождения напрямую влияет на то, каким будет ваше благополучие в зрелые годы. По их мнению, люди рожденные в четыре месяца выделяются среди остальных и чаще достигают процветания с возрастом.