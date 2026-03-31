Как не поседеть раньше времени

Процесс поседения волос можно замедлить и даже частично обратить вспять. В этом уверена российских трихолог Карина Мазитова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, есть много факторов, от которых зависит ранняя седина – сбой в системе, которая отвечает за выработку пигмента.

"Седой волос не умирает. Он перестает получать сигнал к окрашиванию", – рассказала трихолог Ufa1.ru.

Такой сбой может быть связан в том числе с длительным стрессом, скрытым воспалением или даже вирусами, которые годами находятся в организме.

При этом важную роль играет так называемый "банк" стволовых клеток, меланоцитов – они отвечают за окрашивание волос. Когда этот ресурс истощается, новые волосы начинают расти уже без пигмента.

"Организм может использовать запас на будущее, и в какой-то момент его просто не остается", – объяснила специалист.

Но в некоторых случаях процесс можно частично обратить. Например, когда седина связана с дефицитами или нарушениями в организме. Карина Мазитова рекомендует обратить внимание на уровень витамина B12, железа, меди, цинка и фолиевой кислоты. Если восполнить дефицит, цвет может вернуться, но только с новыми волосами и не сразу.

Также ранняя седина может быть связана с заболеваниями щитовидной железы. При нормализации гормонального фона в отдельных случаях возможно частичное восстановление пигментации волос.

Отдельно трихолог упомянула аутоиммунные процессы, при которых иммунитет атакует клетки, отвечающие за цвет волос. В таких ситуациях многое зависит от того, удается ли остановить заболевание.

При этом специалист подчеркнула, что универсального способа "не поседеть" не существует. Многое зависит от индивидуальных особенностей организма, генетики и общего состояния здоровья. В некоторых случаях даже при корректировке факторов удается лишь замедлить процесс, но не остановить его полностью.

