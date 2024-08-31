Трихолог назвала продукты для укрепления волос

Российский трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова назвала ключевые продукты для поддержания здоровья волос и кожи головы, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью "Мосленте".

"Основой рациона должны стать белковые продукты, поскольку волосы состоят в основном из протеина. Важно включить в меню рыбу жирных сортов, такую как лосось, селедка, сардины и скумбрия, которые богаты Омега-3 и витамином D. Эти компоненты укрепляют иммунитет, защищают от негативных факторов внешней среды и поддерживают работу волосяных фолликулов", – сказала Толстоносова.

Она также порекомендовала куриную грудку и яйца как источники белка и биотина, который необходим для синтеза коллагена и укрепления структуры волос. Специалист подчеркнула важность продуктов, содержащих железо (красное мясо), и морепродуктов (креветки, мидии, устрицы), которые обеспечивают организм витаминами и микроэлементами.

По словам Толстоносовой, для здоровья волос необходимо также употреблять продукты, богатые витаминами А, С и Е, такими как морковь, цитрусовые, киви и миндаль. Эти витамины способствуют улучшению кровообращения, стимулируют синтез коллагена и защищают волосы от повреждений.

Эксперт подчеркнула, что важным компонентом рациона является йод, который содержится в морской капусте, и медь, присутствующая в грибах шиитаке, которые помогают предотвращать раннее поседение и улучшают состояние волос.

"Не забывайте пить достаточное количество воды, так как дегидрация может негативно сказаться на состоянии волос и кожи головы", – заключила Толстоносова.

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