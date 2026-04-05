Вкусно и полезно: эксперты раскрыли целебные свойства приправ

Правильное использование приправ и специй не только делает блюда вкуснее, но и способствует здоровью кишечника, улучшает обмен веществ и помогает организму усваивать некоторые продукты, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в интервью РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что особенно полезны чеснок, лук, имбирь, куркума, перец, тмин и гвоздика. "Благодаря своим антимикробным свойствам они подавляют рост бактерий, помогая дольше сохранять свежесть продуктов", – отметили эксперты. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. Ранее диетолог назвала самое вредное печенье.

