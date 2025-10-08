Ученые выявили скрытую угрозу дефицита кальция

Нехватка кальция может серьезно сказаться на физической форме, сообщает Zakon.kz.

Такое открытие сделали специалисты Университета Лаваля. Они выяснили, что низкое потребление кальция связано с ухудшением кардиореспираторной выносливости – способности организма усваивать кислород во время физической нагрузки.

Результаты исследования, опубликованного в Nutrients, показали, что у людей с дефицитом кальция заметно хуже показатели аэробной выносливости и работы сердца и легких. Особенно ярко это проявлялось у мужчин.

В исследовании участвовали 576 взрослых. Участникам измеряли уровень кальция в рационе, физическую активность и состав тела. Выяснилось, что у тех, кто получал больше кальция с пищей, наблюдалась лучшая выносливость, выше процент мышечной массы и меньше жира.

Авторы подчеркивают, что кальций важен не только для костей, но и для работы мышц, регулирования температуры и обмена энергии. Его нехватка может напрямую влиять на физическую форму и спортивные показатели.

