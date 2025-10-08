#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Советы

Ученые выявили скрытую угрозу дефицита кальция

дефицит кальция, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 18:46 Фото: freepik
Нехватка кальция может серьезно сказаться на физической форме, сообщает Zakon.kz.

Такое открытие сделали специалисты Университета Лаваля. Они выяснили, что низкое потребление кальция связано с ухудшением кардиореспираторной выносливости – способности организма усваивать кислород во время физической нагрузки.

Результаты исследования, опубликованного в Nutrients, показали, что у людей с дефицитом кальция заметно хуже показатели аэробной выносливости и работы сердца и легких. Особенно ярко это проявлялось у мужчин.

В исследовании участвовали 576 взрослых. Участникам измеряли уровень кальция в рационе, физическую активность и состав тела. Выяснилось, что у тех, кто получал больше кальция с пищей, наблюдалась лучшая выносливость, выше процент мышечной массы и меньше жира.

Авторы подчеркивают, что кальций важен не только для костей, но и для работы мышц, регулирования температуры и обмена энергии. Его нехватка может напрямую влиять на физическую форму и спортивные показатели.

Ранее мы сообщали, какими продуктами поддержать организм осенью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Град размером с орех и неожиданный снег: Турцию накрыла непогода
19:41, Сегодня
Град размером с орех и неожиданный снег: Турцию накрыла непогода
Недостаток каких витаминов может стать угрозой для здоровья зубов
09:26, 13 августа 2024
Недостаток каких витаминов может стать угрозой для здоровья зубов
Назван скрытый симптом рака
12:36, 04 июня 2025
Назван скрытый симптом рака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: