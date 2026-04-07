Как выглядеть стильно в любом возрасте

Стилист Влад Лисовец поделился актуальными рекомендациями для гардероба, отметив, что современные тренды универсальны и подходят женщинам любого возраста – как для работы, так и для повседневной жизни, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в моде сейчас более свободные силуэты, и не стоит бояться визуального объёма. Несмотря на актуальность узких вещей, эксперт советует чаще выбирать более расслабленные фасоны. Дополнительным преимуществом он назвал популярность обуви на небольшом каблуке, которая сочетает стиль и комфорт.

Лисовец также рекомендует обращать внимание на фактуры и цвета: не бояться вельвета и белых брюк, а также использовать широкую линию плеч и правильно подобранную обувь, чтобы визуально вытянуть силуэт.

Отдельно стилист отметил блузки свободного кроя, которые лучше носить навыпуск.

В числе универсальных вещей он выделил джинсовые рубашки и куртки.

"Особая любовь, я об этом тоже говорил, – джинсовые рубашки (да и куртки). Они очень сильно освежают цвет лица в любом возрасте: и в 16, и в 85! Если не джинсовые, обратите внимание на рубашки в полоску, актуальный принт! Частая проблема – это монохромные образы, но не потому что это так задумано, а просто чтобы не привлекать внимание. Начинайте потихоньку добавлять цвет: свитер, шарфик, выглядывающие манжеты у рубашки", – написал эксперт в своем блоге.

