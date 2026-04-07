#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Советы

Как выглядеть стильно в любом возрасте

как выглядеть стильно в любом возрасте, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 00:41 Фото: Instagram/vladislavlisovets
Стилист Влад Лисовец поделился актуальными рекомендациями для гардероба, отметив, что современные тренды универсальны и подходят женщинам любого возраста – как для работы, так и для повседневной жизни, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в моде сейчас более свободные силуэты, и не стоит бояться визуального объёма. Несмотря на актуальность узких вещей, эксперт советует чаще выбирать более расслабленные фасоны. Дополнительным преимуществом он назвал популярность обуви на небольшом каблуке, которая сочетает стиль и комфорт.

Лисовец также рекомендует обращать внимание на фактуры и цвета: не бояться вельвета и белых брюк, а также использовать широкую линию плеч и правильно подобранную обувь, чтобы визуально вытянуть силуэт.

Отдельно стилист отметил блузки свободного кроя, которые лучше носить навыпуск. 

В числе универсальных вещей он выделил джинсовые рубашки и куртки.

"Особая любовь, я об этом тоже говорил, – джинсовые рубашки (да и куртки). Они очень сильно освежают цвет лица в любом возрасте: и в 16, и в 85! Если не джинсовые, обратите внимание на рубашки в полоску, актуальный принт! Частая проблема – это монохромные образы, но не потому что это так задумано, а просто чтобы не привлекать внимание. Начинайте потихоньку добавлять цвет: свитер, шарфик, выглядывающие манжеты у рубашки", – написал эксперт в своем блоге.

Ранее стилист показал, как заменить дорогие ветровки доступными вариантами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Стилист рассказал, какой деним в тренде
17:46, 11 мая 2023
Стилист рассказал, какой деним в тренде
Стилист рассказал, что обязательно будут носить этой осенью
06:03, 05 августа 2023
Стилист рассказал, что обязательно будут носить этой осенью
Собираемся на работу: как создать стильный и модный образ на лето
14:10, 05 июня 2024
Собираемся на работу: как создать стильный и модный образ на лето
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев обвинил Илию Топурию в избегании боя с ним
00:44, 08 апреля 2026
Ислам Махачев обвинил Илию Топурию в избегании боя с ним
"Великолепная карьера, чувак!": Бублик записал видео с Монфисом после их матча в Монако
00:18, 08 апреля 2026
"Великолепная карьера, чувак!": Бублик записал видео с Монфисом после их матча в Монако
Бибисара Асаубаева сыграла вничью на престижном турнире по шахматам
23:45, 07 апреля 2026
Бибисара Асаубаева сыграла вничью на престижном турнире по шахматам
Казахстанский теннисист победил на турнире в Мексике
23:17, 07 апреля 2026
Казахстанский теннисист победил на турнире в Мексике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: