Каким объявлениям в Казахстане нельзя доверять ни в коем случае
Так, по данным стражей порядка, в социальных сетях, мессенджерах и на интернет-платформах все чаще появляются объявления о "легком заработке", "быстрой прибыли" и "высоком доходе от инвестиций".
Несмотря на привлекательный внешний вид, за такими предложениями часто стоят профессиональные мошенники.
Стоит отметить, что обычно схема выглядит убедительно: сначала человек видит рекламу и оставляет свои контакты на поддельной платформе. С ним связываются "финансовые специалисты" или "личные менеджеры", предлагают вложить небольшую сумму и показывают фиктивный рост средств. Постепенно доверие создается, и жертву убеждают вкладывать все больше.
Когда человек пытается вывести деньги, появляются различные отговорки: "необходимо оплатить комиссию", "внести страховой взнос", "активировать счет" и др.
Кроме того, мошенники активно используют психологическое давление: торопят принять решение, создают видимость честности, возвращая небольшую сумму на первых этапах.
Департамент полиции области Абай напоминает: ни одна реальная инвестиционная организация не гарантирует быстрый и стабильный доход.
Признаки мошенничества:
- обещания "100% прибыли", "гарантированного дохода" или "легкого заработка",
- фейковые сайты и реклама,
- запрос банковских данных и постоянные сообщения через мессенджеры.
Чтобы не стать жертвой обмана:
- не доверяйте сомнительной рекламе;
- проверяйте компанию через несколько источников;
- убедитесь в наличии официальной регистрации, лицензии и реального офиса;
- не переводите деньги на счета частных лиц.
"При подозрительных предложениях сразу обращайтесь по номеру 102".Пресс-служба ДП области Абай
Ранее мы сообщали, что Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность преступной группы, которая с помощью специализированного оборудования рассылала фишинговые SMS для кражи данных и денег граждан. В Агентстве подчеркнули, что это первый случай пресечения подобной схемы на территории стран Содружества Независимых Государств (СНГ).