Каким объявлениям в Казахстане нельзя доверять ни в коем случае

Департамент полиции (ДП) области Абай выступил с предупреждением к гражданам о росте мошеннических инвестиционных схем в интернете, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным стражей порядка, в социальных сетях, мессенджерах и на интернет-платформах все чаще появляются объявления о "легком заработке", "быстрой прибыли" и "высоком доходе от инвестиций".

Несмотря на привлекательный внешний вид, за такими предложениями часто стоят профессиональные мошенники.

Стоит отметить, что обычно схема выглядит убедительно: сначала человек видит рекламу и оставляет свои контакты на поддельной платформе. С ним связываются "финансовые специалисты" или "личные менеджеры", предлагают вложить небольшую сумму и показывают фиктивный рост средств. Постепенно доверие создается, и жертву убеждают вкладывать все больше.

Когда человек пытается вывести деньги, появляются различные отговорки: "необходимо оплатить комиссию", "внести страховой взнос", "активировать счет" и др.

Кроме того, мошенники активно используют психологическое давление: торопят принять решение, создают видимость честности, возвращая небольшую сумму на первых этапах.

Департамент полиции области Абай напоминает: ни одна реальная инвестиционная организация не гарантирует быстрый и стабильный доход.

Признаки мошенничества:

обещания "100% прибыли", "гарантированного дохода" или "легкого заработка",

фейковые сайты и реклама,

запрос банковских данных и постоянные сообщения через мессенджеры.

Чтобы не стать жертвой обмана:

не доверяйте сомнительной рекламе;

проверяйте компанию через несколько источников;

убедитесь в наличии официальной регистрации, лицензии и реального офиса;

не переводите деньги на счета частных лиц.

"При подозрительных предложениях сразу обращайтесь по номеру 102". Пресс-служба ДП области Абай

Ранее мы сообщали, что Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность преступной группы, которая с помощью специализированного оборудования рассылала фишинговые SMS для кражи данных и денег граждан. В Агентстве подчеркнули, что это первый случай пресечения подобной схемы на территории стран Содружества Независимых Государств (СНГ).