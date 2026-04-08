#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
460.37
531.87
5.82
Советы

Каким объявлениям в Казахстане нельзя доверять ни в коем случае

Фото: pexels
Департамент полиции (ДП) области Абай выступил с предупреждением к гражданам о росте мошеннических инвестиционных схем в интернете, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным стражей порядка, в социальных сетях, мессенджерах и на интернет-платформах все чаще появляются объявления о "легком заработке", "быстрой прибыли" и "высоком доходе от инвестиций".

Несмотря на привлекательный внешний вид, за такими предложениями часто стоят профессиональные мошенники.

Стоит отметить, что обычно схема выглядит убедительно: сначала человек видит рекламу и оставляет свои контакты на поддельной платформе. С ним связываются "финансовые специалисты" или "личные менеджеры", предлагают вложить небольшую сумму и показывают фиктивный рост средств. Постепенно доверие создается, и жертву убеждают вкладывать все больше.

Когда человек пытается вывести деньги, появляются различные отговорки: "необходимо оплатить комиссию", "внести страховой взнос", "активировать счет" и др.

Кроме того, мошенники активно используют психологическое давление: торопят принять решение, создают видимость честности, возвращая небольшую сумму на первых этапах.

Департамент полиции области Абай напоминает: ни одна реальная инвестиционная организация не гарантирует быстрый и стабильный доход.

Признаки мошенничества:

  • обещания "100% прибыли", "гарантированного дохода" или "легкого заработка",
  • фейковые сайты и реклама,
  • запрос банковских данных и постоянные сообщения через мессенджеры.

Чтобы не стать жертвой обмана:

  • не доверяйте сомнительной рекламе;
  • проверяйте компанию через несколько источников;
  • убедитесь в наличии официальной регистрации, лицензии и реального офиса;
  • не переводите деньги на счета частных лиц.
"При подозрительных предложениях сразу обращайтесь по номеру 102".Пресс-служба ДП области Абай

Ранее мы сообщали, что Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность преступной группы, которая с помощью специализированного оборудования рассылала фишинговые SMS для кражи данных и денег граждан. В Агентстве подчеркнули, что это первый случай пресечения подобной схемы на территории стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Танцы под запретом: в Алматы массово закрывают клубы
14:24, Сегодня
Отдали жилье – остались ни с чем: пирамида Rakhat0425 обманула сотни казахстанцев
09:49, 09 июня 2025
Работа-ловушка: полиция предупреждает казахстанцев о новом способе обмана
18:13, 16 ноября 2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стал известен состав сборной Казахстана на крупный турнир в Таджикистане по дзюдо
15:04, Сегодня
Казахстанский чемпион Азии может вернуться в бокс после трёх лет "бана" за допинг
14:53, Сегодня
Дана Уайт губит UFC: Джейк Пол шокировал фанатов откровенным заявлением
14:28, Сегодня
Чебурин выставил основу "Атырау" на Кубок РК после скандального матча в Шымкенте
14:09, Сегодня
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: