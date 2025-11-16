#АЭС в Казахстане
События

Работа-ловушка: полиция предупреждает казахстанцев о новом способе обмана

новый вид мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 18:13 Фото: pixabay
Департамент полиции области Абай предупредил о росте случаев интернет-мошенничества под видом предложения работы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал NoFake.kz, мошенники, выдающие себя за работодателей, размещают объявления на популярных сайтах и в социальных сетях, а затем отправляют соискателям ссылки на фальшивые сайты и приложения.

"Гражданам, откликнувшимся на такие объявления, позднее отправляют ссылки на поддельные сайты или анкеты. В некоторых случаях мошенники просят установить мобильное приложение, якобы "необходимое для работы", но оно оказывается заражено вредоносным программным обеспечением", – объяснили в областной полиции.

В отдельных случаях под предлогом трудоустройства за рубежом граждан вовлекали в трудовое или сексуальное рабство.

Ранее сообщалось, что казахстанцы вкладывали в финпирамиду Warner Bros, чтобы заработать от просмотров трейлеров.

Елена Беляева
Елена Беляева
