Астролог назвала четыре знака зодиака, которые обретут любовь в августе

Последний месяц лета всегда наполнен особой энергией солнца, отдыха и ярких эмоций. Астрологи утверждают, что в этом году он станет еще и периодом судьбоносных встреч и романтических приключений, сообщает Zakon.kz.

Особенно повезет в любви четырем знакам зодиака, пишет портал greenpost.

Лев (23 июля – 22 августа)

Солнце весь месяц будет находиться в знаке Львов, наделяя их невероятной харизмой, уверенностью и магнетизмом. Энергия будет буквально притягивать к ним людей. Не стоит удивляться, если количество комплиментов и знаков внимания резко возрастет. Вероятна судьбоносная встреча на празднике, вечеринке или просто во время прогулки по городу. Главный совет – быть собой и сиять.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Для практичных Дев август может принести неожиданный романтический сюрприз, который несколько нарушит их идеально составленные планы. Вы можете встретить человека, который покорит вас своим интеллектом и чувством юмора, в самом неожиданном месте – на рабочей конференции, в библиотеке или даже в очереди в супермаркете. Позвольте себе немного отвлечься от дел, ведь это знакомство имеет все шансы перерасти во что-то серьезное.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Ваше природное обаяние и дипломатичность в августе будут на пике. Последний месяц лета обещает быть богатым на социальные события, встречи с друзьями и новые знакомства. Именно в кругу общения вы, вероятнее всего, и встретите своего человека. Это может быть кто-то из друзей ваших друзей или новый знакомый, с которым вас сведет общее хобби. Ваша способность находить общий язык с кем угодно станет ключом к сердцу вашего будущего партнера.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Мечтательные Рыбы в августе могут найти любовь, о которой они читали в книжках. Ваша интуиция будет чрезвычайно острой, поэтому доверяйте своему сердцу. Вероятно, вы по-новому посмотрите на человека, которого давно знаете, и поймете, что между вами есть глубокая эмоциональная связь. Это может быть тихая, спокойная любовь, которая родится из совместного разговора под звездным небом или во время неспешной прогулки у моря.

Ранее астрологи назвали два знака зодиака, которые могут получить сообщение от бывшего в августе.