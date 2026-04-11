Что ждет знаки зодиака 11 апреля: от удачи до испытаний

Суббота для знаков зодиака пройдет под влиянием эмоций и настроения: кому-то она принесет удачу и новые возможности, а кому-то – испытания на сдержанность и терпение. Звезды советуют не спешить с выводами и внимательнее относиться к своим словам и решениям, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня день у Овна полностью будет зависеть от того, с какой ноги он встанет. Встанет с нужной – день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанет не с той ноги – весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня Тельцу потребуется вся его выдержка. Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Тельца. Одним словом, в этот день Тельцу лучше избегать любых сильных эмоций. А если он все же почувствует, что вот-вот готов взорваться, ему надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до завтра. Завтра будет легче.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня голова Близнецов будет буквально переполнена различного рода планами и проектами. И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Близнецам максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. Сегодня не следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Раку не стоит распалять свои страсти, так как это за него будут делать другие. Весь день Раку будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на его нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Рака они будут играть только время от времени.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня в течение дня Лев не раз может испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у него настоящую бурю эмоций. Быть может даже, в этот день в его душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Льва, сегодня лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно, и нет.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня весь день Дева может быть подвержена такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Девы тоже будут проблемы, однако ее реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным сегодня для Девы было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у нее все равно не получится.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весы могут быть захвачены неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день они будут стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажутся в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто – достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Весам не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпиону лучше не давать волю своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа сегодня может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодняшний день у Стрельца обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Стрельцу так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Стрелец и сам не заметит, как приукрасит свои достоинства настолько, что надолго обретет славу фантазера.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Вот день, когда благополучие Козерога может решительным образом измениться, – и не обязательно в лучшую сторону! Сегодня ему как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Козерогу также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание сегодня может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня планы Водолея могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Водолей не хочет оказаться у разбитого корыта, ему не мешает быть сегодня скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы – это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Рыб, вынуждая их плыть против течения. Сами же Рыбы в эти моменты могут испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Рыбы рискуют набить сегодня немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется! И это хорошо, потому что именно это приведет их к успеху и наделит особым магнетизмом в глазах окружающих.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

