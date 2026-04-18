Известны знаки зодиака, которые скоро выберутся из затяжной "черной полосы"
Как пишет YourTango, убывающая Луна в Овне – мощный лунный транзит, в который вы готовы принять тот факт, что будущее может и будет прекрасным.
Рак
Вы соглашались на трудности, и они стали, казалось бы, бесконечной частью вашей жизни. Теперь же вы твердо говорите "нет". Нужно быть смелым, чтобы признать, что многое – результат наших собственных действий. Вы берете на себя полную ответственность, и именно это вас освобождает.
Весы
Ваши нынешние отношения развиваются в лучшую сторону. Это могут быть романтические или платонические отношения, но в любом случае, это настоящий источник утешения. Ощущение безопасности снимает груз с ваших мыслей. Это высвобождает энергию, которая позволяет вам сделать остальную часть жизни такой же легкой и свободной от трудностей. Во время убывающей Луны вы много прощаете и забываете.
Рыбы
Вам больше не интересно таскать с собой бесконечный мешок бремени, который, кажется, сопровождает вас повсюду. Прелесть убывающей Луны в Овне в том, что она помогает понять, что эти трудности не нужны. Вы осознанно выбираете счастье и движение вперед. Груз прошлого больше вас не сдерживает. Вы усвоили все необходимое, и теперь пришло время двигаться к чему-то лучшему.
