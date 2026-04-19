Судьба дает шанс: для четырех знаков зодиака начинается новая глава

Астрологи составили прогноз и выяснили, что 20 апреля значительное изобилие и удачу привлекут четыре знака зодиака, сообщает Zakon.kz.

По мнению экспертов, в понедельник случайная мысль может стать источником мотивации и помочь укрепить стойкость. Отмечается, что удачу и благополучие получат те, кто усердно работает и умеет ждать.

Близнецы

В понедельник вы привлекаете удачу и изобилие через дружбу. 20 апреля ваша социальная сеть потребует больше усилий, чем обычно. Людям нужно время, чтобы решить, доверяют ли они вам настолько, чтобы дать желаемое. Придется доказывать себя, проходя как хорошие, так и трудные моменты.

Сатурн напоминает вам о серьезности отношений. Не стоит вести себя отстраненно и причинять другим боль. Вы понимаете, что приверженность общим целям и поиск точек соприкосновения помогают добиться результата. Возможно, вы не сразу осознаете свою удачу, но сейчас вы именно там, где должны быть.

Дева

В понедельник вы привлекаете в жизнь изобилие мудрости, а сдержанность защищает вас от неприятностей, делая вас более удачливым. Ресурсы могут доставаться сложнее, особенно если в прошлом кто-то подвел вас, злоупотребив вашим доверием и временем. 20 апреля вы понимаете, что доверие нужно заслужить заново.

Вы не станете доверять каждому, даже если человек сначала кажется приятным. Вам нужно время, чтобы все обдумать и решить, что действительно важно. Подобно Сатурну, вы стремитесь разобраться со всеми проблемами, чтобы чувствовать себя уверенно. Вы не утратили щедрости, но стали гораздо мудрее.

Скорпион

Ваша удача и изобилие проявятся через терпение в вопросах здоровья. Когда Меркурий, Сатурн и Марс соединяются в секторе благополучия, вы понимаете, что для улучшения здоровья нужно отказаться от вредных привычек.

20 апреля вы перестаёте гнаться за быстрыми результатами и сомнительными "лайфхаками". Вы также не готовы мириться с текущим состоянием, если оно вас не устраивает. Вы понимаете, что медленные и последовательные изменения дают лучший результат и приводят к долгосрочным улучшениям.

Овен

Когда Сатурн, Марс и Меркурий находятся в вашем знаке 20 апреля, удача и изобилие приходят через рост самооценки. Вы обретаете уверенность, которой вам раньше не хватало, благодаря тому, от чего избавляетесь в своей жизни. Благодаря быстрому мышлению Меркурия вы легко понимаете, что работает, а что нет.

Прогноз подготовлен сайтом YourTango.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что четыре знака зодиака смогут увеличить доход в ближайшее время.