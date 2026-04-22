Секрет ухоженных ногтей: минимальный уход и максимальный эффект

Уход за ногтями важен не только для красоты, но и для здоровья. Их состояние влияет на комфорт в повседневной жизни и нередко сигнализирует о проблемах организма. Как правильно стричь ногти, как часто это делать и о чем может рассказать их состояние – в материале Zakon.kz.

Как быстро растут ногти?

Скорость роста ногтей у каждого человека разная. На этот процесс влияют возраст, питание, общее состояние здоровья, сезон и даже уровень физической активности. Поэтому универсального графика ухода не существует – кому-то достаточно брать в руки пилочку раз в две недели, а другим приходится следить за длиной почти еженедельно.

"В среднем ногти на руках отрастают на 2-3 миллиметра в месяц, а летом этот процесс нередко идет быстрее. Ногти на ногах растут медленнее, поэтому и стричь их приходится реже. Единого графика по уходу за ногтями нет", – рассказала специалист по маникюру и педикюру Дарья Гурьева.

Специалист отметила, что главный ориентир – не календарь, а собственный комфорт. Если ногти начинают мешать, цепляться за одежду, ломаться или выглядеть неаккуратно, значит, пришло время привести их в порядок.

Фото: freepik

Как правильно и как часто стричь ногти?

Нейл-мастера отмечают, что для домашнего ухода вполне подойдут обычные кусачки или книпсеры, а также пилочка для натуральных ногтей с абразивностью около 240 грит.

По словам специалистов, сначала лучше убрать основную длину, а затем доработать форму пилочкой. Такой подход помогает избежать сколов и неровных краев. Подпиливать ногти рекомендуется в одном направлении, без резких движений, чтобы не травмировать пластину.

"Форму лучше выбирать естественную, повторяющую линию кутикулы. Она считается наиболее удобной в повседневной жизни, прочной и визуально аккуратной", – советует Дарья Гурьева.

Фото: pixabay

Частота педикюра зависит от образа жизни, обуви, которую человек носит ежедневно.

Тем, кто регулярно бегает, играет в футбол, танцует или много ходит пешком, проверять длину ногтей рекомендуется каждые две недели. Это помогает избежать давления внутри обуви и неприятных ощущений во время движения. Если же физическая нагрузка умеренная, например, йога, пилатес или растяжка, ухаживать за ногтями обычно достаточно раз в три недели.

"После холодного сезона ноги долго находятся в тесной и закрытой обуви, поэтому нередко появляются сухость кожи, натоптыши, искривление ногтевой пластины или врастание уголков. С приходом тепла многие переходят на открытую обувь, и накопившиеся за зиму проблемы становятся заметнее. Именно поэтому весна считается одним из лучших периодов для профилактического педикюра. Мастер или подолог поможет безопасно обработать стопы, привести ногти в порядок и подобрать индивидуальный уход", – советует специалист.

Фото: pixabay

Почему лучше обратиться к специалисту?

Несмотря на доступность домашних инструментов, некоторые процедуры лучше доверять профессионалу. Это касается: глубокой обработки кутикулы, устранения трещин, работы с деформированными ногтями и восстановления поврежденной пластины.

"Во время осмотра мастер может заметить ломкость, истончение, расслоение, грибковые изменения или другие проблемы, на которые человек часто не обращает внимания. Кроме того, специалист поможет подобрать грамотный домашний уход: подходящий крем, масло, укрепляющее средство, или безопасную форму ногтей", – рассказала Дарья Гурьева.

Важно помнить, что ногти нередко становятся своеобразным индикатором общего состояния организма. Изменение цвета или формы может сигнализировать о нехватке витаминов, чрезмерной нагрузке или необходимости пересмотреть привычки ухода. Поэтому забота о ногтях – это не только вопрос эстетики, но и элемент общего здоровья.