Когда лучше молчать, а когда действовать: гороскоп на 26 апреля

День потребует от вас точности в выборе тактики: где-то лучше проявить инициативу, а где-то – сделать шаг назад и промолчать. Звезды обещают возможности, но предупреждают: поспешные решения и лишние слова могут все испортить, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Овна о том, что к делам не стоит относиться слишком серьезно. Особенно это касается бытовых вопросов, рутины и мелочей. Страшно представить, какое напряжение может возникнуть, если стараться сделать все правильно, «от и до», досадуя о малейшей ошибке. Овен же сегодня будет настроен так, что любая неправильность способна лишить его душевного равновесия. Впрочем, исправить это нетрудно: достаточно посмотреть на себя со стороны и не забывать о чувстве юмора.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня события благоприятствуют Тельцу, а судьба может подкинуть ему приятный сюрприз. Не исключено повышение по службе, подарок, незапланированные деньги. Единственный подвох сегодняшнего дня – это отношения с окружающими: Телец может случайно испортить их, чересчур сосредоточившись на себе и своих успехах. Возможно, добиваясь своего, Телец будет слишком толкаться локтями или же, наоборот, его достижения вызовут зависть. Как бы то ни было, сегодня Тельцу стоит вести себя скромнее, стараясь не задевать чужие чувства.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня день Близнецов обещает быть наполнен эмоциями и душевным общением. Звезды гороскопа советуют им посвятить как можно больше времени любимому человеку, друзьям и родным. Даже простое времяпрепровождение в кругу близких подарит Близнецам мощный заряд позитивной энергии. Если же между Близнецами и близким человеком назрел важный разговор, лучше всего, не откладывая, провести его именно в этот день: сегодня Близнецам можно не беспокоиться о том, правильно ли их понимают.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак способен демонстрировать огромную активность в делах, однако звезды гороскопа предостерегают его от поспешных поступков и решений. День склоняет Рака к тому, чтобы сначала действовать, а потом уже размышлять, и это способно сказаться на делах не лучшим образом. Чтобы не наломать дров, Раку сегодня необходимо не поддаваться эмоциональным порывам, обуздывать свое нетерпение и действовать по правилу: «Семь раз отрежь», то есть «отмерь»…

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Лев имеет шанс почувствовать себя на коне! День наделяет его такими качествами, как решительность, целеустремленность и проницательность, благодаря чему даже сложные дела будут даваться ему легко. Сегодня Лев способен разобраться в запутанной проблеме, найдя пути ее решения. Его планы будут отличаться четкостью, а действия – эффективностью, причем это касается не только его собственных дел, но и проблем окружающих – Лев сегодня охотно проявит широту души и поможет тому, кто к нему обратится за помощью.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня день дарит Деве огромный, практически безграничный, потенциал. Главное для нее – не упустить момент, чтобы воспользоваться всеми благоприятными возможностями. Звезды гороскопа призывают Деву не сидеть дома – ведь под лежачий камень вода не течет – а стараться быть в самом центре событий. Последовав этому совету, Дева способна многого добиться: день предоставит ей шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Ну а если она этим шансом не воспользуется, ее право. Как говорится, «не хочу» – вот причина, «не могу» – лишь предлог.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня звезды гороскопа склоняют Весы к тому, чтобы провести этот день в тишине – и внешней, и внутренней. Настало время отстраниться от происходящего, чтобы взглянуть на события со стороны. Чтобы настроиться на медитативную волну, Весам достаточно избегать активного общения, прислушиваясь к голосу подсознания. Неторопливые раздумья, расслабляющая ванна, ароматические свечи или даже просто ленивое лежание на диване сегодня помогут Весам заглянуть в себя, найдя ответы на волнующие их вопросы.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня замечательный день, когда чувства Скорпиона будут находиться в равновесии. Звезды гороскопа дарят ему гармонию с миром и с собой, и это почувствуют все, кто находится с ним рядом. Благодаря своим позитивным эмоциям Скорпиону сегодня будет несложно завоевать расположение людей и, если нужно, заручиться их поддержкой. Этот день хорош не только для дел, он идеален для новых знакомств, общения, романтики, путешествий, творчества. Проведите свободное время рядом с теми, кто вам дорог, – вас ждет море радости, искренности и любви.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня отличный день для того, чтобы Стрелец занялся своей карьерой или решением других амбициозных задач. День наделяет его такими чертами, как организованность, сила воли и способность двигаться к цели (особенно, если это достойная цель). Звезды гороскопа обещают, что, направив энергию в нужное русло, Стрелец сегодня сделает уверенный шаг вперед. Единственное «но»: в любых делах ему не стоит полагаться на окружающих – в плане ответственности и дисциплины им до Стрельца сегодня, как до Луны, далеко.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня у Козерога есть шанс убедиться в справедливости пословицы «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Есть большая вероятность того, что какие-то неблагоприятные, на первый взгляд, обстоятельства в итоге обернутся для Козерога удачей. Так что не стоит роптать на судьбу и делать поспешные выводы: сегодня вполне может оказаться так, что под видом не слишком позитивных событий судьба подбросит Козерогу приятный сюрприз.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолея ожидает день огромных возможностей, причем эти возможности не зависят от возникающих на его пути преград. Напротив, Водолей будет настроен по-боевому, так что препятствия и сложные задачи лишь разожгут его азарт. То же самое касается и соперников: сегодня они будут стимулировать Водолея, выполняя для него роль красной тряпки перед носом быка. Так что не Водолею следует опасаться препятствий, напротив – сегодня именно они заставляют его бороться и побеждать.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам в любой из сфер их жизни может поступить весьма заманчивое предложение, однако прежде чем на него соглашаться, звезды гороскопа советуют как следует подумать. Возможно, предложение действительно окажется выгодным, а может быть, в нем кроется подвох. Чтобы это выяснить, Рыбам не следует вступать в дискуссию, давая себя уговорить, а нужно собрать побольше информации и лишь потом принять спокойное решение. Если же Рыбы поторопятся с ответом, то рискуют проиграть, ведь, как известно, не все то золото, что блестит.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

