Сколько радиации в банане и опасно ли это

Банан часто называют самым "радиоактивным" фруктом. У физиков даже есть термин – "банановый эквивалент", которым объясняют крошечные дозы излучения. Но действительно ли он опасен – читайте на Zakon.kz.

Радиация есть повсюду – в космосе, почве и даже в организме человека. В бананах тоже: они содержат природный изотоп калия-40.

"Банан действительно содержит радиоактивный изотоп калия – калий-40, который существует со времен формирования Земли и естественно присутствует в почве, воде и растениях. Но важно понимать: калий жизненно необходим всем живым организмам и присутствует в каждой клетке", – объясняет для портала "Доктор Питер" доцент общей биологии и биоэкологии Роман Опарин.

Сам "банановый эквивалент" – лишь наглядная модель.

"Банан не "особенный", он просто удобен как наглядный пример. В некоторых аэропортах крупные партии бананов действительно могут фиксироваться чувствительными радиационными датчиками. Но это не сигнал опасности", – отмечает эксперт.

Один банан дает около 0,1 микрозиверта – на фоне естественного фона это практически незаметно. Получить опасную дозу таким способом невозможно.

"Чтобы набрать 1 мЗв, потребовалось бы каждый день в течение года съедать по 27 бананов. В реальности организм регулирует уровень калия, и доза не накапливается", – говорит Опарин.

При этом бананы – не лидеры: больше природных радионуклидов в бразильских орехах, а грибы и морепродукты могут накапливать их из среды. Продукты также иногда облучают при транспортировке – это безопасная технология, после которой еда не становится радиоактивной.

