#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Советы

Сколько радиации в банане и опасно ли это

бананы, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2026 14:31 Фото: freepik (сгенерировано нейросетью)
Банан часто называют самым "радиоактивным" фруктом. У физиков даже есть термин – "банановый эквивалент", которым объясняют крошечные дозы излучения. Но действительно ли он опасен – читайте на Zakon.kz.

Радиация есть повсюду – в космосе, почве и даже в организме человека. В бананах тоже: они содержат природный изотоп калия-40.

"Банан действительно содержит радиоактивный изотоп калия – калий-40, который существует со времен формирования Земли и естественно присутствует в почве, воде и растениях. Но важно понимать: калий жизненно необходим всем живым организмам и присутствует в каждой клетке", – объясняет для портала "Доктор Питер" доцент общей биологии и биоэкологии Роман Опарин.

Сам "банановый эквивалент" – лишь наглядная модель.

"Банан не "особенный", он просто удобен как наглядный пример. В некоторых аэропортах крупные партии бананов действительно могут фиксироваться чувствительными радиационными датчиками. Но это не сигнал опасности", – отмечает эксперт.

Один банан дает около 0,1 микрозиверта – на фоне естественного фона это практически незаметно. Получить опасную дозу таким способом невозможно.

"Чтобы набрать 1 мЗв, потребовалось бы каждый день в течение года съедать по 27 бананов. В реальности организм регулирует уровень калия, и доза не накапливается", – говорит Опарин.

При этом бананы – не лидеры: больше природных радионуклидов в бразильских орехах, а грибы и морепродукты могут накапливать их из среды. Продукты также иногда облучают при транспортировке – это безопасная технология, после которой еда не становится радиоактивной.

Опасный перекус: что скрывает стрит-фуд в жаркую погоду – читайте по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: