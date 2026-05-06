Названы знаки зодиака, которые скоро вырвутся из застоя и обретут счастье

В начале мая 2026 года три знака зодиака получат проблеск надежды на будущее. Многие чувствуют потребность вырваться из сложившейся ситуации. К счастью, квадрат Марса к Юпитеру подтверждает, что возможно все, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, эти знаки зодиака могут достичь практически всего, чего захотят. Все зависит от того, верят ли они в это.

Овен

Пришло время воплотить в жизнь все те мечты и планы, которые вы лелеяли в своей голове. Марс – ваша правящая планета, и сейчас он находится в вашем знаке. Идея превратить мысль в действие вдохновляет вас и показывает, что все предыдущие размышления стоили того. Теперь вы готовы расширить свой кругозор и делаете это бесстрашно.

Дева

Когда Марс образует квадрат с Юпитером, вы будете ощущать поддержку всей Вселенной. Именно тогда вы увидите, насколько верны своему делу. Это раскроет вашу внутреннюю силу. Под этим космическим влиянием вы получите силу от обращения внутрь себя. Найдите время для тишины, уединения и самоанализа.

Козерог

Вы любите определенность, но не из тех, кто может сидеть сложа руки и ждать, пока все произойдет само собой. Вы амбициозны по натуре и ненавидите лень. Поэтому вы будете постепенно продвигать дела вперед, пока не увидите существенные изменения. Хотя обычно вы практичны и ответственны, сейчас вы с удовольствием рискуете.

