Советы

Названо самое модное платье лета-2026

девушка в модном платье, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 10:19 Фото: pixabay
Единственное платье, в которое стоит инвестировать этим летом, назвали в модном журнале, сообщает Zakon.kz.

Это простое маленькое платье без рукавов с округлым вырезом горловины. Именно оно летом 2026 года переживает триумфальное возвращение, пишет Vogue. Получившее прозвище "платье с тремя отверстиями", оно вызывает у современных молодых женщин чувство ностальгии, поскольку этот силуэт неразрывно связан с их детским гардеробом.

Это платье достигло пика популярности в 1990-х годах. Созданное под влиянием таких культовых дизайнеров, как Хельмут Ланг и Кэлвин Кляйн, оно воплотило новую современность, отличающуюся сдержанностью и точностью.

В этом сезоне маленькое платье украсило подиумы Gucci, где оно вернулось в нескольких облегающих моделях. У Miu Miu платье с тремя отверстиями было очень коротким, а у Prada оно было переосмыслено в фирменной технической ткани итальянского модного дома.

В 2026 году маленькое платье становится настоящим манифестом: символом свободы как в движении, так и в самовыражении. Этим летом в центре внимания короткие или длиной до колена силуэты, мягкие и минималистичные цвета, от серого до белого, включая ледяной синий и бежевый.

Ранее Vogue представил подборку самых актуальных цветов одежды на лето 2026 года

