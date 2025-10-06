"Не откладывайте ваши "горошины" далеко": стилист назвал модные тенденции на весну-лето 2026

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов заявил о том, что дизайнеры "пророчат гороховый бум на весну-лето 2026", сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Модное наблюдение. Думали, что горошек все? Судя по многочисленным выходам звезд за последние пару месяцев, узор polka dot оказался долгоиграющим трендом, который не планирует сбавлять обороты! Так что не откладывайте ваши "горошины" далеко, а смело продолжайте носить. (...) Дизайнеры не сговариваясь (или сговорившись) пророчат гороховый бум на весну-лето 2026", – подписал пост Рогов. Ранее популярный стилист назвал четыре тренда, прозвучавших на Неделе моды в Париже.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: