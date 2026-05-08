Резкое похолодание до -6°С, ливни и град: Казахстан ждет погодный хаос 9, 10 и 11 мая

Фото: pixabay

Погода устроит встряску Казахстану в предстоящие праздничные выходные – 9, 10 и 11 мая 2026 года. Из прогноза, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет", по стране ожидаются резкое похолодание до -6°С, ливни и град, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами. "9 мая на юго-западе, северо-западе, севере, 10-11 мая на востоке, юге, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, возможны град и шквалистый ветер. По республике ожидаются усиление ветра, на юге – с пыльными бурями, в ночные и утренние часы – туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет" По Казахстану, как говорится в прогнозе, ожидается постепенное понижение температуры воздуха: 11 мая в северной половине страны ночью ожидаются заморозки до -1-6°С. Днем столбики термометров достигнут отметки: на западе республики +13+28°С ,

, на северо-западе +10+18°С ,

, на севере +5+13°С ,

, в центре, на востоке +8+18°С ,

, на юге +17+26°С ,

, на юго-востоке +15+22°С ,

, в горных районах +8+13°С. Материал по теме Почти весь Казахстан окажется во власти мощного циклона – прогноз непогоды на 8 мая О том, какой будет погода в Астане, Алматы, Шымкенте 8, 9 и 10 мая 2026 года, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: